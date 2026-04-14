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Los Ángeles. Una quinta mujer acusó al excongresista demócrata Eric Swalwell de agredirla sexualmente en una habitación de hotel en 2018 en , donde posiblemente la drogó, según dijo en una conferencia de prensa este martes en Los Ángeles.

"Él me violó y me estranguló. Y mientras me estrangulaba, perdí el conocimiento. Y pensé que había muerto", declaró Lonna Drewes en la oficina de sus abogados.

Drewes, quien subrayó que nunca dio su consentimiento para mantener relaciones sexuales con el político, dijo que conoció a Swalwell a través de amigos en común cuando ella estaba considerando lanzarse para el Consejo de Beverly Hills.

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Swalwell habría destacado su capacidad para establecer contactos y ayudarla en sus metas políticas y con su empresa.

La mujer y su abogada planean colocar una denuncia este martes por los hechos ocurridos en West Hollywood en 2018.

La acusación se suma a las de cuatro mujeres, una de ellas extrabajadora del congresista, que lo denunciaron por abuso sexual y conductas sexuales inapropiadas.

Las acusaciones salieron a la luz el viernes pasado cuando al menos cuatro mujeres lo denunciaron por violación y otros tipos de conducta sexual inapropiada, incluyendo el envío de mensajes explícitos o fotos desnudo sin su consentimiento, en historias publicadas por CNN y el San Francisco Chronicle.

Dos de las mujeres que acusaron inicialmente a Swalwell hablaron con CBS News y dijeron sentirse "reivindicadas", después de que el político demócrata anunciara su renuncia al escaño en la Cámara de Representantes este lunes y a sus aspiraciones para ser gobernador de California.

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"Me sentí muy reivindicada al ver que se dio cuenta de que todo había terminado para él", dijo a CBS Ally Sammarco, quien compartió su historia con la CNN.

La mujer consideró que Swalwell se sintió "acorralado", después que el Comité de Ética de la Cámara de Representantes de Estados Unidos anunciara una investigación: "Creo que hizo eso (renunciar) para salvar un poco la cara".

Sammarco relató a la CNN que recibió mensajes con imágenes de desnudos no solicitados por parte del congresista demócrata, después de haber contactado inicialmente con él a través de Twitter para conversar sobre política, tras conocerse en un evento.

Afirmó que Swalwell "creía ser intocable" y su objetivo al denunciar era evitar que él perjudicara a gente durante “otros 30 o 40 años” de permanecer en el Congreso y mucho más desde la gobernación de California.

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Por su parte, Annika Albrecht, otra de las acusadoras, dijo a CBS News que no se logrará justicia hasta que el excongresista afronte “las consecuencias” por las mujeres a las que ha perjudicado.

El excongresista ha negado las acusaciones y cuestionó que salieran justo cuando él se presentaba como uno de los favoritos dentro de los demócratas para ocupar la vacante que dejará el gobernador de California Gavin Newsom.

Swalwell punteaba las encuestas de las primarias para gobernador de California, que se realizan a inicios de junio.

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