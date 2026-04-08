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El padre de una denunció que su hija pasó más de cinco meses bajo custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) y que presuntamente fue víctima de abuso sexual, pese a que él, residente permanente legal, estaba disponible para hacerse cargo de ella, según declaró su abogada a ABC News.

Las separaron a la niña de su madre, cuando ambas llegaron a la frontera sur del país el 16 de septiembre de 2025.

La pequeña fue puesta bajo custodia de la ORR y enviada a un albergue de acogida.

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Lauren Fisher Flores, del Proyecto de Representación Pro Bono para Solicitantes de Asilo del Sur de Texas, dijo al canal de televisión que durante el tiempo en que el padre intentaba gestionar la liberación de la infante, ella fue presuntamente víctima de múltiples abusos sexuales por parte de un menor mayor en un hogar de acogida en Harlingen, Texas.

Flores tuvo que someter ante un tribunal federal una petición de habéas corpus para que el padre pudiera asumir la custodia de la pequeña a pesar de que de la ORR estipula que, en el caso de los progenitores, la liberación del menor debería efectuarse en un plazo de 10 días, de acuerdo con sus declaraciones de ABC News.

La abogada relató que la ORR comunicó al padre que se había producido un "accidente", y que este solo tuvo conocimiento de los detalles del abuso meses después, a través de sus abogados.

En la actualidad, el padre y la menor ya se encuentran juntos, confirmó Flores.

Esta no sería la primera vez que se reportan posibles abusos en albergues de acogida.

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En 2024, el Departamento de Justicia de EU demandó a Southwest Key Programs Inc, el mayor proveedor privado de refugio y atención a niños inmigrantes que ingresan solos al país en ese entonces, por permitir patrones de abuso y acoso sexual contra los menores en sus sedes ubicadas en la frontera suroeste.

La Fiscalía estadounidense argumenta que desde 2015, hasta a al menos 2023, varios empleados de Southwest Key sometieron a niños bajo su cuidado a situaciones de acoso, que incluyen contacto sexual y tocamientos inapropiados, comentarios sexuales, solicitud de actos sexuales, y solicitud de fotografías de desnudo.

En 2019, un extrabajador de un albergue para menores inmigrantes operado por Southwest Key en Arizona fue sentenciado a 19 años de prisión por abusar sexualmente de siete adolescentes recluidos en ese lugar.

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desa/rmlgv

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