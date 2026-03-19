Phoenix.- Los líderes legislativos de California manifestaron la intención de cambiar el nombre del Día de César Chávez a Día de los Trabajadores Agrícolas, a la luz de las acusaciones de abuso sexual contra el venerado líder laboral.

California fue el primer estado en designar el cumpleaños de Chávez, el 31 de marzo, como un día para honrar al líder de los derechos civiles hace casi 30 años.

En 2000, la Legislatura aprobó un proyecto de ley para convertirlo en un día oficial de descanso pagado para los empleados estatales y exigir que el estado comenzara a enseñar a los estudiantes sobre su legado y su participación en el movimiento laboral en California.

A muchos otros trabajadores de California se les concede el día libre en esta fecha.

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Nombre César Chávez pasa de ser un honor a una mancha; Universidad de California retira su estatua

Tras las explosivas acusaciones de abuso sexual contra el venerado líder sindical César Chávez, en cuestión de horas las autoridades de una universidad de California actuaron con rapidez: primero, colocaron una tela negra sobre una estatua de Chávez en el campus; después, la cubrieron con una caja de madera para ocultarla de la vista del público. Pronto, indicaron, será retirada.

La estatua en la Universidad Estatal de California en Fresno es solo uno de decenas de monumentos, calles de ciudades y escuelas primarias que honran el nombre de Chávez y el legado de su movimiento laboral en todo el país. The Associated Press identificó más de 130 lugares u objetos en al menos 19 estados que llevan el nombre de Chávez, incluidas bibliotecas, calles, centros comunitarios y parques públicos.

De pronto, el nombre se ha convertido más en una mancha. Algunas de las instituciones y gobiernos locales que supervisan sitios en todo el país que llevan el nombre de Chávez ya han iniciado el proceso para borrarlo. Además de edificios y señales de calles, también quieren cambiar el nombre del Día de César Chávez, un feriado proclamado a nivel federal que coincide con su cumpleaños, el 31 de marzo.

Las acusaciones de que Chávez abusó sexualmente de niñas y mujeres, incluida la también líder del movimiento Dolores Huerta, “exigen toda nuestra atención y un ajuste de cuentas moral mediante la retirada de su estatua de nuestro campus”, manifestó Saúl Jiménez-Sandoval, presidente de la Universidad Estatal de California en Fresno. No está claro cuánto tiempo tomará.

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