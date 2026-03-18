César Chávez (1927–1993) fue un trabajador agrícola, líder sindical y activista de derechos civiles reconocido por su papel en la organización de jornaleros del campo en Estados Unidos y por impulsar mejoras en sus condiciones laborales.

Chávez nació en Yuma, Arizona, en una familia dedicada a la agricultura. Desde temprana edad trabajó en el campo, donde observó las condiciones en las que laboraban los trabajadores agrícolas, caracterizadas por bajos salarios, falta de servicios básicos y ausencia de representación laboral.

Debido al contexto en el creció, en 1962, Chávez participó en la creación de la National Farm Workers Association, organización que posteriormente se convirtió en la United Farm Workers, sindicato que agrupó a trabajadores del sector agrícola para negociar mejores condiciones laborales.

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Según su biografía en Unidos por los Derechos Humanos, durante su trayectoria, promovió acciones colectivas como huelgas, marchas y boicots, con el objetivo de presionar a empleadores y autoridades para establecer acuerdos en materia de salarios y prestaciones.

Estas acciones contribuyeron al reconocimiento de derechos laborales para trabajadores del campo y a la implementación de regulaciones en el sector.

Dolores Huerta, de 95 años y quien mantuvo una relación de pareja con un hermano de Chávez, dijo al diario que Chávez la forzó a tener sexo en dos ocasiones en los años 1960. (18/03/26) Foto: AP

Chávez falleció en 1993. De forma póstuma, recibió la Medalla Presidencial de la Libertad, en reconocimiento a su trayectoria en la defensa de los derechos civiles y laborales.

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Hasta 2026, su figura era considerada un referente en los movimientos sindicales y en la organización de trabajadores agrícolas en Estados Unidos.

Esto debido a que The New York Times reveló en una investigación que ha sido acusado por diversas mujeres, incluyendo su compañera de lucha, Dolores Huerta, de abuso sexual.

Revela que las víctimas de Chávez, fallecido el 23 de marzo de 1993, no lo denunciaron y sus colaboradores ocultaron durante décadas los abusos de los que ahora es señalado.

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