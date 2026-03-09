Ciudad Juárez.- Un hombre identificado como Everardo M. R., fue sentenciado a 30 años de prisión por su responsabilidad penal en el delito de abuso sexual agravado, en agravio de dos menores de edad, cometido en Ciudad Juárez, Chihuahua.

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razón de Género y la Familia en la Zona Norte, detalló que la sentencia se logra con base en los datos de prueba ministeriales, en donde se detallan los hechos que se le responsabilizaron al imputado.

Según se informó, el acto por el que se le acusa, se registró entre el mes de septiembre del año 2023 y enero del 2024, en el interior de una primaria de la colonia Galeana, en donde realizó tocamientos de índole sexual, a la menor F. Y. G. P., de 11 años, y al menor J. P. S. M., de 10 años de edad, estando en su cargo como profesor.

El día 19 de febrero del 2024, Everardo M. R., fue arrestado mediante una orden de aprehensión cumplimentada por los Policías Investigadores en las calles Arroyo de Chihuahua y Nopales, de la colonia Colinas del Norte, quedando a disposición de la autoridad correspondiente.

El Tribunal de Enjuiciamiento Oral, determinó la pena privativa de la libertad, luego de haber aprobado las pruebas presentadas por el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Delitos Sexuales de la FEM.

Además, se le impuso el pago de 289 mil 220 pesos, por concepto de la reparación de los daños de las víctimas.

