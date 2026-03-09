Más Información

Colapsa edificio en demolición en San Antonio Abad; hay un muerto, un herido y dos más atrapados

Colapsa edificio en demolición en San Antonio Abad; hay un muerto, un herido y dos más atrapados

"Pensé que estaba temblando"; vecinos relatan el momento del colapso de edificio en San Antonio Abad

"Pensé que estaba temblando"; vecinos relatan el momento del colapso de edificio en San Antonio Abad

Empresario tabasqueño del fiestón de XV años acumuló deuda fiscal de 3 mdp; una de sus empresas omitió declarar venta de 7 millones de litros de combustible

Empresario tabasqueño del fiestón de XV años acumuló deuda fiscal de 3 mdp; una de sus empresas omitió declarar venta de 7 millones de litros de combustible

"11 veces no"; las ocasiones en las que Sheinbaum ha rechazado la propuesta de Trump de intervención militar contra el narco

"11 veces no"; las ocasiones en las que Sheinbaum ha rechazado la propuesta de Trump de intervención militar contra el narco

En marcha del 8M, Ivanna de 9 años exige sentencia para su violador; “las niñas no se tocan, no se violan, no se matan”, exigen

En marcha del 8M, Ivanna de 9 años exige sentencia para su violador; “las niñas no se tocan, no se violan, no se matan”, exigen

Sergio Mayer es eliminado de "La casa de los famosos" tras solo tres semanas de competencia

Sergio Mayer es eliminado de "La casa de los famosos" tras solo tres semanas de competencia

Ciudad Juárez.- Un hombre identificado como Everardo M. R., fue sentenciado a 30 años de prisión por su responsabilidad penal en el delito de, en agravio de dos menores de edad, cometido en Ciudad Juárez, Chihuahua.

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razón de Género y la Familia en la Zona Norte, detalló que la sentencia se logra con base en los datos de prueba ministeriales, en donde se detallan los hechos que se le responsabilizaron al imputado.

Según se informó, el acto por el que se le acusa, se registró entre el mes de septiembre del año 2023 y enero del 2024, en el interior de una primaria de la colonia Galeana, en donde realizó , a la menor F. Y. G. P., de 11 años, y al menor J. P. S. M., de 10 años de edad, estando en su cargo como profesor.

Lee también

El día 19 de febrero del 2024, Everardo M. R., fue arrestado mediante una orden de aprehensión cumplimentada por los Policías Investigadores en las calles Arroyo de Chihuahua y Nopales, de la colonia Colinas del Norte, quedando a disposición de la autoridad correspondiente.

El Tribunal de Enjuiciamiento Oral, determinó la pena privativa de la libertad, luego de haber aprobado las pruebas presentadas por el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Delitos Sexuales de la FEM.

Además, se le impuso el pago de 289 mil 220 pesos, por concepto de la reparación de los daños de las víctimas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]