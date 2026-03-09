Un joven de 29 años perdió la vida la mañana de este lunes luego de autolesionarse mientras viajaba a bordo de un camión de transporte público en calles de la alcaldía Magdalena Contreras, en la Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre se encontraba dentro de una unidad de la Ruta 42 que circulaba por la avenida Luis Cabrera, cuando presuntamente comenzó a discutir con su novia. Testigos señalaron que, durante el trayecto, el joven sacó de entre sus pertenencias un objeto punzocortante con el que empezó a lastimarse.

Según las versiones de personas que se encontraban en el lugar, primero se realizó cortes en las manos y posteriormente en el cuello, lo que provocó que se desvaneciera cerca de la puerta del autobús.

Los hechos ocurrieron en el cruce de la avenida Luis Cabrera y la calle Orquídea, en la colonia La Malinche, donde pasajeros alertaron a las autoridades.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), a través de la Policía Auxiliar, acudieron al sitio y solicitaron apoyo médico. Paramédicos que arribaron al lugar revisaron al hombre y confirmaron que ya no contaba con signos vitales debido a las heridas cortantes en muñecas y cuello.

Una mujer que lo acompañaba indicó a los policías que el joven presuntamente se encontraba en tratamiento médico por un padecimiento de salud mental.

La zona fue acordonada por policías capitalinos mientras personal de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizaban las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo para continuar con las investigaciones.

