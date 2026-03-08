Más Información
Marcha del 8M en CDMX reúne a miles de mujeres contra la violencia feminicida; sigue aquí el minuto a minuto
En marcha del 8M, Ivanna de 9 años exige sentencia para su violador; “las niñas no se tocan, no se violan, no se matan”, exigen
"Prefería morir por mi propia mano a que él me matara"; Zoe, víctima de abuso sexual, alza su voz en marcha del 8M
Quién es Juan Carlos Guerrero Rojas; empresario petrolero detrás de la fiesta viral de XV años en Tabasco
Senado prepara discusión de reforma que limita “pensiones doradas” de exfuncionarios; en esto consiste la iniciativa
La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una sentencia en contra de un servidor público quien ejecutó actos sexuales en contra de una mujer.
Esto luego que la Juez de Distrito adscrita al Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Oriente, en audiencia de individualización de sanciones impuso la pena de siete años de prisión, multa, suspensión de derechos políticos y civiles, así como destitución del cargo de servidor público federal.
Lee también Senado prepara discusión de reforma que limita “pensiones doradas” de exfuncionarios; en esto consiste la iniciativa
El monto de la reparación del daño se determinará en la etapa de ejecución de sanciones.
En mayo de 2021, se inició la carpeta de investigación y se efectuó el proceso penal por parte del Ministerio Público Federal (MPF) adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (FEVIMTRA), en el que se acreditó la responsabilidad penal de Edwin “N” en el delito de abuso sexual agravado cometido en el ejercicio de su encargo como médico del sector salud.
Marcha del 8M en fotos; colectivas alzan la voz en CDMX contra feminicidios, violencias y desapariciones
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
em
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]