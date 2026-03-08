La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una sentencia en contra de un servidor público quien ejecutó actos sexuales en contra de una mujer.

Esto luego que la Juez de Distrito adscrita al Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Oriente, en audiencia de individualización de sanciones impuso la pena de siete años de prisión, multa, suspensión de derechos políticos y civiles, así como destitución del cargo de servidor público federal.

Lee también Senado prepara discusión de reforma que limita “pensiones doradas” de exfuncionarios; en esto consiste la iniciativa

El monto de la reparación del daño se determinará en la etapa de ejecución de sanciones.

En mayo de 2021, se inició la carpeta de investigación y se efectuó el proceso penal por parte del Ministerio Público Federal (MPF) adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (FEVIMTRA), en el que se acreditó la responsabilidad penal de Edwin “N” en el delito de abuso sexual agravado cometido en el ejercicio de su encargo como médico del sector salud.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em