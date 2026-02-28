La Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Ricardo "N", señalado de haber asesinado a su pareja durante el carnaval del Peñón de los Baños, en la alcaldía Venustiano Carranza.

La FGJ informó que policías de investigación ejecutaron el mandamiento, el 27 de febrero, luego de que Ricardo compareció ante autoridades de la Fiscalía.

De acuerdo con la investigación, el pasado 15 de febrero, el imputado se encontraba en compañía de su pareja sentimental, Tania "N", durante la realización del carnaval del Peñón de los Baños.

Tras una discusión, Ricardo habría disparado en contra de Tania, quien fue llevada a un hospital donde perdió la vida.

La FGJ aseguró que su personal realizó entrevistas, análisis de cámaras de videovigilancia y recopilación de indicios, como parte de la investigación.

Además, entre las diligencias, el pasado 19 de febrero se realizaron dos cateos en inmuebles de la colonia.

Tras recabar los datos de prueba suficientes, la FGJ solicitó y obtuvo de un juez la orden de aprehensión en contra del sospechoso, por el delito de feminicidio.

Tras su detención, el sujeto fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde quedó a disposición de la autoridad judicial correspondiente.

afcl