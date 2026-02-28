Cuautitlán. - Un sujeto que se identificó como integrante de un grupo criminal con orígenes en el estado de Jalisco fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México al ser señalado de exigir 20 mil pesos mensuales a un comerciante a cambio de lo hacerle daño.

El sujeto identificado como Ismael “N”, de 20 años, también habría amenazado con incendiar el lugar en el que trabajaba el locatario, en la colonia El Tejocote. La víctima le entregó solo 2 mil pesos.

Después de darle el dinero, el comerciante reportó el hecho a las autoridades y en acción conjunta de policías estatales y municipales fue capturado el hombre y presentado ante el ministerio público por su probable implicado en el delito de extorsión.

Durante la revisión del sujeto, los oficiales le encontraron 4 billetes de 500 pesos, mismos que le había entregado el comerciante ante la amenaza recibida.

Será la Fiscalía General de Justicia del Estado de México la instancia que se encargue de abrir una carpeta de investigación, a fin de defiende la situación jurídica del sujeto.

