Elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina () realizaron un operativo de verificación de vehículos que transportan materiales peligrosos en calles de .

La SSC aseguró que durante el dispositivo se revisaron de manera aleatoria pipas de gas en el cruce de la calzada General Ignacio Zaragoza y la calle Fernando Arruti, en la colonia Zona Urbana Ejidal .

Los oficiales de Tránsito verificaron la documentación, licencia de conductores, condiciones de las unidades - válvulas, mangueras, señalización y extintores-, y la rotulación y medidas de identificación del material transportado.

La SSC asegura que el objetivo es verificar el cumplimiento de la normatividad vigente para las unidades de carga de transporte de gas para prevenir riesgos a la población. Foto: Cortesía
La SSC asegura que el objetivo es verificar el cumplimiento de la normatividad vigente para las unidades de carga de transporte de gas para prevenir riesgos a la población. Foto: Cortesía

También se vigiló que los vehículos fueran manejados dentro del límite de velocidad establecido.

En total se llevaron a cabo 70 revisiones, se levantaron 32 infracciones por rebasar el límite de velocidad para circular, se tomaron 19 garantías y se hicieron 25 amonestaciones verbales.

La SSC asegura que se revisaron pipas de gas en el cruce de la calzada General Ignacio Zaragoza en la colonia Santa Martha Acatitla. Foto: Cortesía
La SSC asegura que se revisaron pipas de gas en el cruce de la calzada General Ignacio Zaragoza en la colonia Santa Martha Acatitla. Foto: Cortesía

El dispositivo se implementó con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normatividad vigente para las unidades de carga de transporte de gas y así prevenir riesgos a la población y garantizar la seguridad vial, informó la SSC.

