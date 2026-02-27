Más Información
Bajo fuerte dispositivo de seguridad, Diócesis de Apatzingán realiza procesión por la paz en Aguililla, Michoacán; es la cuna de "El Mencho"
Velocidad de fake news superan en 1000% esfuerzos de verificación, señala experta; terror digital también es una estrategia del narco
Artículo 19 exige investigación y protección al comunicador Víctor Badillo; fue atacado en instalaciones de su medio en Nuevo León
Cuerpo de madre buscadora asesinada en Mazatlán tiene lesiones por arma punzocortante: Fiscalía; participó en localización de cuerpo el jueves
VIDEO: Avión militar con miles de pesos en efectivo se accidenta en Bolivia; policía dispersa con gas lacrimógeno rapiña
Elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) realizaron un operativo de verificación de vehículos que transportan materiales peligrosos en calles de Iztapalapa.
La SSC aseguró que durante el dispositivo se revisaron de manera aleatoria pipas de gas en el cruce de la calzada General Ignacio Zaragoza y la calle Fernando Arruti, en la colonia Zona Urbana Ejidal Santa Martha Acatitla.
Los oficiales de Tránsito verificaron la documentación, licencia de conductores, condiciones de las unidades - válvulas, mangueras, señalización y extintores-, y la rotulación y medidas de identificación del material transportado.
Lee también Buscan a menor de edad y a su madre, originarios de Reyes Llano Grande, Oaxaca; desaparecieron desde el pasado 24 de febrero
También se vigiló que los vehículos fueran manejados dentro del límite de velocidad establecido.
En total se llevaron a cabo 70 revisiones, se levantaron 32 infracciones por rebasar el límite de velocidad para circular, se tomaron 19 garantías y se hicieron 25 amonestaciones verbales.
El dispositivo se implementó con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normatividad vigente para las unidades de carga de transporte de gas y así prevenir riesgos a la población y garantizar la seguridad vial, informó la SSC.
Mujer muere tras saltar a vías del metro Zócalo; servicio en la Línea 2 presenta retrasos de hasta 25 minutos
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
cdm/cr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]