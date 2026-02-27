Un juez de control vinculó a proceso a Eduardo “N”, acusado del feminicidio de su pareja, registrado en enero pasado en la alcaldía Cuajimalpa.

El juzgador impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó el plazo de tres meses para el cierre de las investigaciones complementarias.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) informó que, de acuerdo con las indagatorias, el 19 de enero de este año, el imputado pidió ayuda de los servicios de emergencia asegurando que su pareja había fallecido por causas naturales en un domicilio de la colonia Cuajimalpa.

Pero, luego de las diligencias ministeriales y periciales de la FGJ, así como los datos de prueba recabados, se estableció que la muerte de la víctima fue por una agresión, por razones de género.

Además, Eduardo se encontraba en compañía de la mujer durante la agresión que provocó su deceso, aseguró la FGJ.

Fue de esta manera que la FGJ solicitó a un juez una orden de aprehensión en contra de Eduardo, la cual se obtuvo y fue ejecutada el pasado 19 de febrero.

Un día después se realizó la audiencia donde fue vinculado a proceso.

afcl