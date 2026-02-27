Más Información

Harfuch: se investiga narconómina de "El Mencho" dada a conocer por EL UNIVERSAL; no hay funcionarios ligados a indagatorias, indica

Harfuch: se investiga narconómina de "El Mencho" dada a conocer por EL UNIVERSAL; no hay funcionarios ligados a indagatorias, indica

EU podría optar por "toma amistosa de Cuba”, dice Trump; persiste el bloqueo energético de Washington

EU podría optar por "toma amistosa de Cuba”, dice Trump; persiste el bloqueo energético de Washington

Organismos internacionales ofrecen apoyo para supervisar albergue del DIF de Oaxaca donde fallecieron 2 niñas haitianas; denuncian la existencia de otros siete casos

Organismos internacionales ofrecen apoyo para supervisar albergue del DIF de Oaxaca donde fallecieron 2 niñas haitianas; denuncian la existencia de otros siete casos

“El Mencho” contaba con un corredor de protección policial; este es el mapa

“El Mencho” contaba con un corredor de protección policial; este es el mapa

México recibe el trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA y comienza el sueño

México recibe el trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA y comienza el sueño

Pemex reporta disminución de deuda con proveedores y acreedores; pasivo total cerró 2025 en 85 mil 248 mdd

Pemex reporta disminución de deuda con proveedores y acreedores; pasivo total cerró 2025 en 85 mil 248 mdd

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del sábado 28 de febrero en las alcaldías Milpa Alta y Tlalpan.

En esas demarcaciones se prevén temperaturas de entre 4 y 6°C, entre la 1:00 de la madrugada y las 8:00 de la mañana.

Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población abrigarse adecuadamente, cubrir nariz y boca, evitar cambios bruscos de temperatura, resguardar a mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie, además de ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]