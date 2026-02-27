Más Información
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé máximas calurosas, cielo mayormente despejado y sin conexiones para lluvia, para este viernes 27 de febrero en la Ciudad de México.
En las próximas 24 horas, la temperatura máxima prevista alcanzará los 27°C por la tarde, mientras que la mínima será de 11°C en las primeras horas del día, de acuerdo con el boletín meteorológico de la SGIRPC.
Durante el día, los vientos soplarán del norte de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas cercanas a los 50 kilómetros por hora.
Para la madrugada del sábado 28 de febrero se esperan temperaturas mínimas muy frías en las zonas altas del sur y el poniente de la CDMX, por lo que se recomienda a la población estar atenta a los avisos del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.
La mañana de este viernes se registra mala calidad del aire por partículas PM2.5 y PM10 en la Zona Metropolitana del Valle de México.
