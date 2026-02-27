Más Información

Harfuch: se investiga narconómina de "El Mencho"; no hay funcionarios ligados a indagatorias, indica

Harfuch: se investiga narconómina de "El Mencho"; no hay funcionarios ligados a indagatorias, indica

“El Mencho” contaba con un corredor de protección policial; este es el mapa

“El Mencho” contaba con un corredor de protección policial; este es el mapa

Harfuch dice que hay cuatro posibles sucesores de "El Mencho" en el CJNG; todos están bajo investigación, asegura

Harfuch dice que hay cuatro posibles sucesores de "El Mencho" en el CJNG; todos están bajo investigación, asegura

Caen 8 presuntos integrantes del CJNG en Puerto Vallarta a cinco días de la caída de "El Mencho"; son ligados a narcobloqueos

Caen 8 presuntos integrantes del CJNG en Puerto Vallarta a cinco días de la caída de "El Mencho"; son ligados a narcobloqueos

EL UNIVERSAL gana el Premio Rey de España; galardonan el reportaje "Río Bravo, el caudal de los mil migrantes muertos"

EL UNIVERSAL gana el Premio Rey de España; galardonan el reportaje "Río Bravo, el caudal de los mil migrantes muertos"

Embajada de México en Israel alerta a mexicanos por aumento de riesgos en seguridad; piden prepararse para cualquier emergencia

Embajada de México en Israel alerta a mexicanos por aumento de riesgos en seguridad; piden prepararse para cualquier emergencia

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé máximas calurosas, cielo mayormente despejado y sin conexiones para lluvia, para este viernes 27 de febrero en la Ciudad de México.

En las próximas 24 horas, la temperatura máxima prevista alcanzará los 27°C por la tarde, mientras que la mínima será de 11°C en las primeras horas del día, de acuerdo con el boletín meteorológico de la SGIRPC.

Lee también

Durante el día, los vientos soplarán del norte de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas cercanas a los 50 kilómetros por hora.

Para la madrugada del sábado 28 de febrero se esperan temperaturas mínimas muy frías en las zonas altas del sur y el poniente de la CDMX, por lo que se recomienda a la población estar atenta a los avisos del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.

La mañana de este viernes se registra mala calidad del aire por partículas PM2.5 y PM10 en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]