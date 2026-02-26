Hermosillo, Sonora.- En un hecho inusual para la temporada invernal, la capital sonorense registró este jueves 26 de febrero una temperatura máxima de 41 °C (grados Celsius), de acuerdo con datos de la estación meteorológica de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El registro no solo sorprendió por ocurrir en invierno, sino que además rompió el récord histórico de los últimos 60 años, superando por 3 grados centígrados el extremo anterior establecido en 2009.

Especialistas señalan que este comportamiento térmico atípico está asociado a una onda de calor persistente, la cual ha provocado máximas muy por encima de los promedios habituales para febrero en la región.

Especialistas señalan que estas condiciones están asociadas a una onda de calor persistente. Foto: Especiales.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, la onda de calor se extenderá hasta el próximo martes. Sin embargo, se espera que las temperaturas máximas disminuyan ligeramente, ubicándose todavía en valores elevados, cercanos a los 37 °C.

Aunque estos registros serán menores al pico alcanzado este jueves, continuarán representando condiciones cálidas inusuales para la temporada invernal.

Posible cambio drástico: aire frío y lluvias en marzo

Sin embargo, el panorama podría modificarse de forma importante en los próximos días. Según el monitoreo del sitio especializado MetroAlert, existe actualmente un 30% de probabilidad de lluvias entre el 9 y 10 de marzo, asociado a la posible llegada de una masa de aire frío.

De concretarse este escenario, las temperaturas podrían descender de manera marcada, con máximas de hasta 21 °C y mínimas cercanas a los 11 °C, además de precipitaciones.

No obstante, los especialistas advierten que el pronóstico aún puede presentar ajustes conforme se acerque la fecha, por lo que recomiendan evitar información alarmista o amarillista y mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales.

Mientras tanto, Hermosillo vive una jornada histórica que vuelve a poner sobre la mesa los efectos de la variabilidad climática en la región, en un invierno que, al menos por ahora, se siente más como verano.

