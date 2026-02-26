El incendio ocurrido en el relleno sanitario del municipio poblano de San José Chiapa -el cual provocó que se decretara una emergencia ambiental en tres municipios de Tlaxcala- sigue activo, aunque está siendo combatido.

La Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres del Gobierno de Puebla informó que mantiene acciones de control y mitigación desde el 24 de febrero, cuando iniciaron las llamas.

En un reporte oficial se indicó que el incendio presenta un 70 por ciento de control y no representa riesgo para la población poblana.

Lee también Jóvenes asesinados afuera de "Sala de Despecho" de Puebla fueron confundidos por sicarios: Fiscalía; ataque fue realizado por “La Barredora”

En las acciones de combate participa personal de Protección Civil del Estado, Policía Estatal, Bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), cuerpos de emergencias y autoridades municipales.

El incendio se originó debido a una quema de pastizal que se salió de control en una zona cercana al predio.

Derivado de que son diversas capas de desechos los que se encuentran en combustión, se mantienen acciones para esparcir agua a presión, enfriar la superficie y liquidar el siniestro, cabe recordar que el factor viento ha complicado las tareas de sofocación.

Foto: Gobierno de Puebla

La Coordinación General de Protección Civil estatal exhorto a la población a no acercarse a la zona para facilitar los trabajos de combate, así como a reportar cualquier emergencia a la línea 9-1-1.

Desde ayer miércoles, el incendio obligó a las autoridades de Tlaxcala a declarar una contingencia ambiental para tres de sus municipios.

La conflagración inició el martes en el municipio de San José Chiapa, ubicado en los límites con el municipio de Cuapiaxtla, Tlaxcala, y cerca del trazo de la autopista Xalapa-Puebla.

Las llamas y la quema de toneladas de basura han generado una nube de humo que llegó a los municipios tlaxcaltecas de Huamantla, Cuapiaxtla y El Carmen Tequexquitla y comunidades colindantes con Grajales, Puebla.

Ante ello, la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Tlaxcala advirtió que la calidad del aire se determina “extremadamente mala”, lo que representa un riesgo alto para la ciudadanía, por lo que declaró la contingencia ambiental para tres de sus municipios.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL