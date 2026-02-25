Los sicarios que asesinaron a tres personas y dejaron a cinco más heridas durante un ataque armado registrado a las afueras de un antro en la ciudad de Puebla, se confundieron de objetivos.

La Fiscalía General del Estado informó que tras realizar todas las investigaciones del ataque ocurrido afuera del bar “Sala de Despecho” durante la madrugada del 14 de febrero, se determinó que los agresores –los cuales fueron detenidos- confundieron a su objetivo.

En conferencia de prensa, se informó que las pesquisas determinaron que la agresión fue perpetrada por la célula delictiva “La Barredora” que pertenece al Cártel Jalisco Nueva Generación del CJNG, cuyos integrantes se confundieron debido a que las víctimas viajaban en un vehículo similar al de su objetivo primario.

El asesinato de Gisele, Joaquín y Emmanuel Esteban a las afueras del antro “Despecho”, causó gran conmoción entre la sociedad poblana; además que los hechos ocurrieron en una de las zonas de mayor afluencia turística.

Fiscalía General del Estado de Puebla informó las investigaciones del ataque determinaron que los sicarios confundieron a su objetivo. Foto: Especial.

Dos de las víctimas eran egresados de universidades privadas, instituciones que lamentaron el crimen y exigieron a las autoridades castigo a los responsables; en tanto, familiares y amigos llevaron a cabo una serie de manifestaciones.

Durante la investigación, la fiscalía recabó y analizó más de 74 horas de videograbaciones, realizó entrevistas a familiares y testigos, además de efectuar investigaciones periciales en criminalística, balística y química forense, así como dictámenes de necrocirugía y médico legal. También efectuó un cateo en un inmueble vinculado con los hechos.

La cronología de los hechos indica que las víctimas salieron del bar y abordaron una camioneta blanca, marca Mercedes Benz, con placas del estado de Chiapas.

Minutos después, se cruzaron con el verdadero objetivo de la agresión y sus acompañantes. Posteriormente, cuatro sujetos en motocicletas dispararon contra el vehículo, privando de la vida a tres personas e hiriendo a cinco, para huir rumbo a la avenida Hermanos Serdán, hacia el Río Atoyac.

