Cuernavaca, Mor.- Un grupo de jubilados y pensionados del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) realizó un bloqueo total sobre la avenida Morelos, a la altura de las oficinas centrales del organismo, como medida de presión ante el impago del 65 por ciento de su aguinaldo correspondiente al ejercicio 2025.

La movilización, que generó un severo congestionamiento vial en el primer cuadro de la ciudad, fue encabezada por Reyna García, representante de los inconformes. La portavoz denunció que la prestación debió ser liquidada hace dos meses conforme a la ley; sin embargo, los extrabajadores no han recibido los depósitos correspondientes ni una solución definitiva por parte de las autoridades municipales.

De acuerdo con Reyna García existe un incumplimiento a los acuerdos pactados con el director general del SAPAC, Arnoldo Heredia Romero, quien se había comprometido formalmente desde el mes de enero a dispersar los recursos a más tardar el pasado 15 de febrero, fecha que transcurrió sin que se realizara el pago.

Jubilados y pensionados del SAPAC, bloquean avenida Morelos por falta del 65% del pago de su aguinaldo (25/02/2026). Foto: Especial

Por su parte, la dirección del organismo descentralizado justificó el retraso argumentando complicaciones administrativas ajenas a su voluntad. Según la versión oficial proporcionada a los jubilados, el SAPAC se encuentra imposibilitado para movilizar los fondos debido a que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) mantiene embargadas las cuentas bancarias de la institución por adeudos históricos, lo que impide la liberación del flujo de efectivo necesario.

Los jubilados advirtieron que mantendrán las acciones de protesta y no liberarán las vialidades hasta que se garantice una fecha de pago inmediata y sin condiciones.

