Más Información

Reforma electoral: oposición reafirma su postura en contra; Ramírez Cuellar lamenta que Sheinbaum no integró erradicación del fuero

Reforma electoral: oposición reafirma su postura en contra; Ramírez Cuellar lamenta que Sheinbaum no integró erradicación del fuero

Ataque de Cuba deja cuatro muertos en lancha de Florida; fiscalía dice que los "comunistas rendirán cuentas"

Ataque de Cuba deja cuatro muertos en lancha de Florida; fiscalía dice que los "comunistas rendirán cuentas"

EU habilita línea de asistencia para ciudadanos en México tras violencia por caída de "El Mencho"; "sigue firme" compromiso para protegerlos

EU habilita línea de asistencia para ciudadanos en México tras violencia por caída de "El Mencho"; "sigue firme" compromiso para protegerlos

García Harfuch sale de Palacio Nacional y se toma fotos con ciudadanos; hoy es su cumpleaños

García Harfuch sale de Palacio Nacional y se toma fotos con ciudadanos; hoy es su cumpleaños

Reclaman cuerpo de "El Mencho"; abogado de familiares presenta solicitud para entrega de restos mortales del capo

Reclaman cuerpo de "El Mencho"; abogado de familiares presenta solicitud para entrega de restos mortales del capo

ONG exige investigación por la muerte de dos niñas en DIF de Oaxaca; "migrar no debe costar la vida", afirma

ONG exige investigación por la muerte de dos niñas en DIF de Oaxaca; "migrar no debe costar la vida", afirma

Cuernavaca, Mor.- Un grupo de y pensionados del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) realizó un total sobre la avenida Morelos, a la altura de las oficinas centrales del organismo, como medida de presión ante el impago del 65 por ciento de su aguinaldo correspondiente al ejercicio 2025.

La movilización, que generó un severo congestionamiento vial en el primer cuadro de la ciudad, fue encabezada por Reyna García, representante de los inconformes. La portavoz denunció que la prestación debió ser liquidada hace dos meses conforme a la ley; sin embargo, los extrabajadores no han recibido los correspondientes ni una solución definitiva por parte de las autoridades municipales.

De acuerdo con Reyna García existe un incumplimiento a los acuerdos pactados con el director general del SAPAC, Arnoldo Heredia Romero, quien se había comprometido formalmente desde el mes de enero a dispersar los recursos a más tardar el pasado 15 de febrero, fecha que transcurrió sin que se realizara el pago.

Lee también

Jubilados y pensionados del SAPAC, bloquean avenida Morelos por falta del 65% del pago de su aguinaldo (25/02/2026). Foto: Especial
Jubilados y pensionados del SAPAC, bloquean avenida Morelos por falta del 65% del pago de su aguinaldo (25/02/2026). Foto: Especial

Por su parte, la dirección del organismo descentralizado justificó el retraso argumentando complicaciones administrativas ajenas a su voluntad. Según la versión oficial proporcionada a los jubilados, el SAPAC se encuentra imposibilitado para movilizar los fondos debido a que el Instituto Mexicano del Seguro Social () mantiene embargadas las cuentas bancarias de la institución por adeudos históricos, lo que impide la liberación del flujo de efectivo necesario.

Los jubilados advirtieron que mantendrán las acciones de protesta y no liberarán las vialidades hasta que se garantice una fecha de pago inmediata y sin condiciones.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]