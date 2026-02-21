La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno inhabilitó por poco más de un año a cuatro proveedores por ofrecer información falsa al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Además se les impuso una multa económica que asciende hasta los 700 mil pesos y, en consecuencia, no podrán participar en procedimientos de contratación con la Administración Pública Federal.

La medida fue aplicada a María Esther Barrios Cabrera, a las empresas Gvicoa S.A. de C.V., Comercializadora Svr, S.A. de C.V., y Comercializadora Milenio, S.A. de C.V., a través del Órgano Interno de Control en el IMSS.

Por medio de un comunicado, Anticorrupción y Buen Gobierno agregó que las personas y empresas sancionadas tienen derecho a impugnar dicha resolución y, en dado caso, la Secretaría "defenderá con firmeza" las sanciones impuestas con apego al derecho y en protección del interés público.

Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, en el Senado de la República el pasado 27 de noviembre de 2024. Foto: Galo Cañas/ Cuartoscuro

Empresas multadas por la Secretaría Anticorrupción

De acuerdo con lo publicado por la propia Secretaría, en el caso de María Esther Barrios Cabrera, fue inhabilitad por un año y se le impuso una multa de 643 mil 188 pesos debido a que proporcionó información falsa en la Licitación Pública Nacional Electrónica número LA-50-GYR019-N-350-2023, para la contratación del “Servicio de recolección, transporte externo, lavado, planchado, doblado, emplayado o empaquetado y entrega de ropa limpia hospitalaria propiedad del IMSS en OOAD y UMAE para el ejercicio 2024”.

En el caso de la empresa Gvicoa S.A. de C.V., se detalla que la inhabilitación ocurrió debido a un oficio en el que se indica que el Microscopio especular Tomey, no requiere registro sanitario y supuestamente emitido por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). Se le sancionó con una multa de 745 mil 705 pesos y una inhabilitación por 1 año con 3 meses.

Respecto a la empresa Comercializadora Svr, S.A. de C.V., se le impuso una multa de 555 mil 644 pesos y la inhabilitación por 1 año debido a que ofreció información falsa al participar en la Adjudicación Directa número AA-050GYR026-E5-2022 para la “Adquisición de material terapéutico y de curación, grupos 010, 030, 040, 060 y 080”.

En cuanto a la Comercializadora Milenio, S.A. de C.V. se sabe que proporcionó información falsa al participar en la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio Electrónica número LA-50GYR047-E6-2021. Presuntamente el caso se debe a comprobantes con los que la empresa pretendió acreditar la prórroga de la modificación de dos registros sanitarios.

De acuerdo con la propia Secretaría, la información de las sanciones aparece publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en tanto que las personas y empresas sancionadas fueron inscritas en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados.

nro