Progreso, Yucatán.- Pescadores del puerto de abrigo de La Caleta bloquearon el libramiento que lleva a ese refugio pesquero en protesta por el decomiso de embarcaciones y productos del mar por parte de la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca).

El bloqueo se ubicó en la calle 41 por 122, de la colonia Vicente Guerrero, en el puerto de Progreso, donde alrededor de 100 pescadores cerraron el paso con troncos y ramas.

Aseguran que el decomiso de sus lanchas es una ilegalidad por parte de las autoridades federales, quienes argumentan que transportan productos que se encuentran en veda.

Alrededor de 100 pescadores cerraron el paso con troncos y ramas en Puerto Progreso. Foto: Especial

Los inconformes indicaron que las autoridades federales justificaron la retención por otras presuntas irregularidades, como la falta de actualización de permisos pesqueros, trámites que aseguran ignorar donde se realizan.

La molestia de estos pescadores derivó en que prendieron fuego a un alijo, intensificando así las protestas, por lo que exigen la presencia de autoridades de la Secretaría de Pesca para entablar un diálogo directo.

Por su parte, la Policía Municipal de Progreso implementó un operativo de vialidad para agilizar el tráfico en esa zona. Sin embargo, la situación permaneció tensa en la zona costera, donde los trabajadores del mar advierten que no se retirarán hasta obtener una respuesta clara de las autoridades federales.

Suspensión de captura de pulpo y mero

Hay que señalar que en este momento el pulpo y el mero se encuentran en veda en aguas de Yucatán. En el caso del pulpo, la suspensión de su captura comenzó el pasado 16 de diciembre y terminará el 31 de julio de este año.

El mero entró en veda el 1 de febrero y llegará a su fin el próximo 31 de marzo. Por ello, muchos pescadores se dedican a la captura de otras especies de escama, que no se encuentran en veda, incluso a la recolección de pequeños crustáceos como las llamadas “chivitas”.

cdm/cr