Cuernavaca, Mor.- Como director del Fideicomiso del Lago de Tequesquitengo (Filateq), Dionicio Emanuel Álvarez, un excolaborador de (2018-2024), aprobó dos proyectos para ser subvencionados por el Fondo Verde, un instrumento financiero estatal que apoya proyectos ambientales, sin embargo, en la búsqueda de los antecedentes no hay documentación sobre la dirección de los recursos.

“Tenemos información y denuncias sobre dos diferentes proyectos al Fideicomiso que rondan entre los 17 y 19 millones, de los cuales no hay ni una hoja de comprobación”, dijo Alan Dupré Ramírez, secretario de Desarrollo Sustentable en Morelos.

Álvarez fue detenido por elementos de la Fiscalía Anticorrupción la primera semana de este mes luego de permanecer prófugo de la justicia durante once meses. Enfrenta durante su gestión como tesorero en el Ayuntamiento de Cuautla, por irregularidades al frente del Filateq y actos de corrupción contra el Fondo Verde.

El lunes, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) obtuvo un auto de vinculación a proceso en contra de Dionicio Álvarez por su probable participación en los delitos de peculado agravado y , en perjuicio del Fideicomiso del Lago de Tequesquitengo,

Durante la audiencia, tras evaluar los datos de prueba, un juez de control determinó vincular a proceso al ex funcionario y ordenó prisión preventiva oficiosa como medida cautelar. En cuanto al delito de ejercicio ilícito del servicio público, dicha autoridad judicial determinó no vinculación a proceso.

Dupré afirmó que sobre Emanuel Álvarez pesan varias denuncias, algunas de ellas presentadas por particulares que compraron terrenos en el circuito del Lago de Tequesquitengo, pero posteriormente descubrieron que ya tenían dueño.

La Fiscalía Anticorrupción estableció que los hechos presuntivos del delito ocurrieron cuando Dionicio Emanuel fungió como director del Filateq y en ese período, haciendo uso de su cargo, presuntamente desvió 19 millones de pesos del fideicomiso, causando un detrimento económico a la institución fiduciaria.

Con los elementos de prueba, la Fiscalía especializada le cumplimentó orden de aprehensión en internamiento en el Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) Morelos, en Xochitepec, en donde permanece internado por los delitos de peculado agravado y ejercicio abusivo de funciones en agravio del Ayuntamiento de Cuautla.

