Vinculan a proceso a Tania Flores Guerra, exalcaldesa de Múzquiz, Coahuila; enfrentará investigación por abuso de funciones

La exalcaldesa de Múzquiz, Coahuila, Tania Flores Guerra fue vinculada a proceso la madrugada de este martes por su presunta responsabilidad en el delito de ejercicio abusivo de funciones.

Tras una audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal de Saltillo, la jueza María Galindo Hernández determinó que existían elementos suficientes para que el caso continuara por la vía penal.

La juzgadora estableció un plazo inicial de dos meses para la investigación complementaria, mismo que podrá ampliarse hasta seis meses.

Como medida cautelar, se ordenó a la exalcaldesa acudir a reportarse cada dos meses ante la autoridad judicial.

Cabe recordar que el 16 de diciembre, Tania Flores fue trasladada de Sabinas a Saltillo como parte de una orden de comparecencia, luego de que no atendiera citatorios previos ni justificara su inasistencia desde julio.

La exfuncionaria es señalada por presuntas irregularidades durante su administración, relacionadas con supuestas asignaciones irregulares de obra pública y contratos.

