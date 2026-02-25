Siete organizaciones de la sociedad civil exigieron una investigación exhaustiva y transparente de la muerte de dos niñas migrantes y de las denuncias de abusos y explotación laboral infantil en albergues del DIF Estatal Oaxaca.

Ayer, murieron dos niñas de origen haitiano, quienes junto con su madre se encontraban albergadas en la Casa Hogar “Patos”, que funciona como albergue y centro de tránsito para personas migrantes, perteneciente al Sistema DIF Estatal. Sus cuerpos fueron encontrados en el interior de una fosa séptica.

Días antes, niñas, niños y adolescentes de los albergues del DIF Oaxaca denunciaron públicamente que fueron víctimas discriminación y explotación laboral de jóvenes con discapacidad, obligándoles a preparar alimentos para su venta en el Parque Primavera, en la Guelaguetza y en otros espacios públicos.

Los menores también denunciaron que las tarjetas de becas que corresponden directamente a ellas y a ellos se encuentran bajo resguardo de la Procuraduría Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes o de directivas/directivos y que en ocasiones no reciben el monto completo de dichas becas. También señalaron la cancelación y clausura con cemento de una alberca destinada a rehabilitación.

En un escrito dirigido al Congreso del Estado, al Gobierno de Oaxaca y a la Fiscalía, las organizaciones Centro Calpulli, Consorcio Oaxaca, Espiral por la Vida, Colectiva TADEHNI, Servicios para una Educación Alternativa y Foro Oaxaqueño del Agua, sostuvieron que estas denuncias constituyen graves violaciones a los derechos de las infancias, adolescencias y jóvenes.

Lee también Dos directivas del DIF Estatal Oaxaca quedan a disposición del MP por muerte de dos niñas haitianas; las menores fueron halladas en fosa séptica

“Estas acciones no solo vulneran derechos individuales sino también colectivos de las niñeces y adolescencia en tránsito por nuestro estado y con discapacidad, lo cual configura una forma de violencia institucional, entendida como toda acción u omisión por parte de las autoridades que obstaculizan o impiden el ejercicio pleno de los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

“Ante los señalamientos públicos sobre casos de vulneración a derechos de las niñeces y adolescencias, como sociedad civil sostenemos con firmeza que los intereses o problemas personales o entre grupos de trabajo al interior del DIF – Oaxaca no pueden ni deben anteponerse al interés superior de la niñez”.

También exigieron la reparación integral del daño tanto a las niñas, niños y adolescentes, como también a la madre de familia de las dos niñas de originarias de Haití que fallecieron en la “Casa Hogar Pato”, la garantía de escucha y seguridad para las y los jóvenes afectados, asegurando que su testimonio sean recabados con respeto y sin re victimizar, y supervisión externa, independiente y permanente de los centros y programas del DIF, con mecanismos claros y transparentes de rendición de cuentas; entre otras.

Por separado, el Grupo de Estudios Sobre la Mujer “Rosario Castellanos” (GesMujer) señaló que la muerte de dos niñas migrantes en el albergue del DIF Oaxaca evidencia la violencia institucional a la que están expuestas las niñas estando bajo su resguardo.

Y de la misma forma exigió justicia efectiva y rendición de cuentas de las autoridades responsables, que los albergues sean espacios seguros, con protocolos claros y supervisión efectiva, y políticas públicas que prioricen la vida y dignidad de mujeres y niñas migrantes.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL