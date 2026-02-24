La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que dos directivas del DIF Estatal quedaron a disposición del Ministerio Público, tras la muerte de dos niñas migrantes en el albergue de tránsito Casa Hogar “Patos”.

Una de las servidoras públicas bajo investigación es la directora general del DIF Estatal, Maribel Salinas; quien además, fue destituida del cargo, según informó la titular de la Procuraduría Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Oaxaca, Yarib Hernández García.

Esta mañana, dos niñas originarias de Haití fueron encontradas muertas en una fosa séptica en el interior de las instalaciones.

Su muerte ocurre en un contexto en el que funcionarios del DIF Oaxaca han sido denunciados por abusos y explotación laboral infantil en contra de menores que viven en los diferentes albergues de esta institución.

En un comunicado, la Fiscalía precisó que las dos funcionarias fueron puestas a disposición del Ministerio Público para deslindar responsabilidades y fortalecer el curso de las investigaciones, con el fin de garantizar objetividad, transparencia, legalidad y pleno respeto al debido proceso.

De acuerdo con los datos emanados de los trabajos iniciales, las menores de edad estaban albergadas -junto con su madre- en el centro de transición: las niñas estaban jugando en inmediaciones del área donde se ubica una cisterna dentro del centro de acogida, lugar en el que posteriormente fueron localizadas sin vida.

“La institución procuradora de justicia ya cuenta con la información suficiente para establecer las primeras hipótesis legales del caso, trabajos que se llevan a cabo con perspectiva de género y enfoque especializado en niñez, privilegiando el interés superior de la infancia y la máxima protección”.

