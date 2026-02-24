Más Información

Dos originarias de Haití murieron en el Albergue de Tránsito "Casa Pato" que es operado por el Estatal del Gobierno de . Sus cuerpos fueron encontrados en una fosa séptica.

La titular de la Procuraduría Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Oaxaca, , detalló que las dos menores se encontraban en compañía de su madre y estaban alojadas temporalmente en el albergue. Y aseguró que el hallazgo de sus cuerpos sin vida al interior de una fosa séptica tras haberse reportado su extravío.

"Desde el primer momento se activaron los y se dio aviso a las autoridades competentes. El honorable cuerpo de bomberos en coordinación con las corporaciones de seguridad, realizaron las labores correspondientes que derivaron en el hallazgo".

Yarib Hernández agregó que la Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación para el esclarecimiento total de los hechos.

Asimismo, fueron destituidas la titular del Albergue de Tránsito para Migrantes "Casa Pato" y la Coordinadora General de los Albergues del DIF Estatal de Oaxaca, y fueron puestas a disposición ante las autoridades correspondientes.

