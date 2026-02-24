Tlaxiaco. – Este martes, la temperatura descendió hasta menos 5 grados centígrados en las zonas serranas de Oaxaca, principalmente en la Mixteca, Sierra Norte y en algunas comunidades de Valles Centrales y Sierra Sur, debido al frente frío número 37, en México.

En zonas altas de la Mixteca, la temperatura fue de hasta menos 6 grados en algunas comunidades de la región de la Mixteca, Sierra Norte, Sierra Sur y algunos pueblos de la Sierra Mazateca.

Lee también “Este frío es algo, de verdad, insoportable”

Entre las zonas más frías de Oaxaca se encuentran al menos 138 municipios del estado, sin embargo, hay una franja en la mixteca que presenta menor temperatura, “hay una franja muy fría, viene desde Yosondua, Chalcatongo, San Miguel El Grande, Tlaxiaco, Teposcolula, los puntos más fríos son Teposcolula y Tlaxiaco, de ahí sobre Tamazulapam, el Valle de Nochixtlán, Tepelmeme y Huajuapan de León”, dio a conocer el jefe de Departamento de Monitoreo y Alertamiento Preventivo, Cutberto Ruíz Jarquín.

Las bajas temperaturas también se presentan en la Sierra Norte como en San Pedro y San Pablo Ayutla, Santa María Tlahuitoltepec, San Antonio Cuajimoloyas y otros, han tenido presencia de heladas desde ayer lunes.

De los 138 municipios que se puede presenciar las bajas temperaturas, 90 se encuentran en la Mixteca; 16 en la Sierra Norte; 16 en la Sierra Sur; nueve en Valles Centrales y uno en la Costa, “tienen la posibilidad de presentar heladas. Se encuentran por arriba de los 1850 metros sobre el nivel mar”, informó el meteorólogo.

Foto: Ricardo Bautista / Especial

Afectaciones en cultivos por Frente Frío número 37

Este domingo y lunes por la entrada del frente frío número 37, varias comunidades reportaron afectaciones en los cultivos, techados, caída de árboles y suspensión de energía eléctrica debido a las fuertes rachas de viento.

Por ejemplo, varias comunidades de Santa María Yucuhiti reportaron que, debido a los fuertes vientos de este domingo, provocó daños en el plantío de café y en los cultivos de maíz de riego.

Lee también Protección Civil activa triple alerta por frío en CDMX; prevén heladas y temperaturas bajo cero para el martes 24 de febrero

“Un llamado a las autoridades municipales, del estado y al gobierno federal, para que tomen de manera seria estas afectaciones, queremos que haya apoyos para los desastres de este tipo, porque allá afuera son solo el frente frío, pero a nosotros nos afecta a nuestros cultivos. Cómo vamos a recuperar estas pérdidas siento pequeños productores”, enfatizó uno de los campesinos de la comunidad del Caballo Rucio del municipio de Santa María Yucuhiti.

En tanto que, en los cafetales, el viento golpea a las plantas y los deja sin hojas y sin floración. Cabe señalar que las comunidades de Santa María Yucuhiti y Santiago Nuyoó, su principal actividad es la producción de café, y se encuentra catalogada como la ruta del café en la Mixteca.

Foto: Ricardo Bautista / Especial

Manuel Maza Sánchez, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCYGR) de Oaxaca, informó que será la Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural (Sefader) quienes atiendan las afectaciones, “estará atendiendo la Sefader aquí en Oaxaca, para que sepan exactamente cuáles son los daños y en qué tipo de cultivos, porque seguramente con estas heladas sí se dañan los cultivos”, dijo.

“Hasta el momento no tenemos reporte de ninguna persona que haya sufrido lesiones o que haya tenido alguna situación mayor”, añadió.

Entre otros daños, hay cinco municipios afectados por eventos de norte, desde Juchitán de Zaragoza hasta Santo Domingo Ingenio, “vientos muy fuertes, principalmente en el tramo de La Venta- Ventosa, de hasta 17 kilómetros por hora, las condiciones son desde ayer hasta hoy, y ya mañana será de manera ligera y luego se viene el alza de temperaturas”, enfatizó el meteorólogo Cutberto Ruíz.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL