Las bajas temperaturas y vientos fuertes provocados por el frente frío número 37 han provocado de que diversos estados del país lancen alertas para prevenir sobre los cambios climáticos.

Con temperaturas mínimas de hasta -5 °C y vientos de hasta 100 kilómetros son algunas de las afectaciones que deja esta ola de frío.

Hidalgo

Pachuca.— Emiten alerta para la población del estado de Hidalgo debido a que el frente frío número 37 provocará un descenso en la temperatura y heladas de entre -5 y -10 °C. De acuerdo con la Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos, se esperan temperaturas extremadamente bajas que provocarán heladas severas durante la madrugada de mañana.

La dependencia advirtió que el termómetro podría descender bruscamente y registrar, heladas de -5 a -10 °C y poner en riesgo la salud de las personas.

Ante ello, se exhortó a la población a abrigarse adecuadamente y extremar las precauciones con las personas vulnerables. Se recomendó que, en caso de utilizar calefactores, se mantengan los espacios ventilados para prevenir accidentes.

Yucatán

La masa de aire polar, que impulsó el frente frío No. 37, se encuentra sobre Yucatán lo que ha provocado el retorno de las bajas temperaturas a la entidad.

Protección Civil de Yucatán (Procivy) indicó que estas condiciones climáticas prevalecerán hasta el próximo miércoles.

En tanto, Procivy indicó que al amanecer de mañana 24 de febrero, se registrarán temperaturas mínimas de entre 8 y 17 grados en las localidades del sur de Yucatán; 10 grados en el oriente de la entidad; 17 grados en Mérida y su zona metropolitana, así como en la zona costera.

Este lunes, en la mayor parte del estado se registró cielo de medio nublado con vientos frescos del norte y noreste, lo que genera un “norte” fuerte en la costa, con rachas de 55 a 60 kph.

Las temperaturas mínimas registradas este día fueron de entre 12 y 20 grados centígrados, y la máxima de 24 grados.

Veracruz

Los fuertes vientos del norte que azotaron el fin de semana el puerto de Veracruz dejaron 25 incidentes menores y un saldo blanco.

Y es que como consecuencia del paso del frente frío número 37, se registró la caída de postes y árboles, láminas desprendidas, cortocircuitos, quema de basura, incendio en una vivienda y pastizales en llamas.

La Dirección de Protección Civil Municipal de Veracruz, reportó la atención de incidencias mínimas durante el domingo, cuando se registraron las rachas de viento más fuerte.

Los elementos de distintas corporaciones acudieron a atender reportes en al menos 23 colonias que sufrieron los efectos de los de las rachas de viento de hasta 100 kilómetros en la zona costera de Veracruz.

La Comisión Nacional del Agua reportó rachas intensas en la zona costera de Laguna Verde y en la bahía sur del puerto de Veracruz.

En la ciudad de Xalapa, capital del estado, los vientos alcanzaron en algunas zonas de la ciudad hasta los 78 kilómetros por hora, provocando la caída de árboles y anuncios.

Las autoridades municipales recordaron que en el pronóstico del tiempo continúa viento del noroeste y norte de 40 a 50 kilómetros por hora con rachas de 55 a 70, decreciendo por la tarde-noche.

Además se espera ambiente templado a fresco al mediodía y fresco a frío por la noche y madrugada, oleaje de 3 a 4 metros, disminuyendo hacia el día martes, persistiendo el ambiente templado a frío.

Por ello, se exhortó a la población mantenerse al pendiente y consultar las actualizaciones del pronóstico del tiempo a través de los avisos oficiales.

