La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó doble alerta por bajas temperaturas en siete alcaldías de la Ciudad de México para la madrugada y mañana del 7 de febrero de 2026.
En las alcaldías Milpa Alta y Tlalpan se activó alerta naranja, ante el pronóstico de temperaturas de 1 a 3°C y heladas, entre las 00:00 horas y las 8:00 de la mañana.
Además, en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Tláhuac y Xochimilco, se activó la alerta amarilla, por pronóstico de temperaturas que irán de los 4 a 6°C, en el mismo periodo de tiempo.
Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población abrigarse adecuadamente, cubrir nariz y boca, evitar cambios bruscos de temperatura, resguardar a mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie, además de ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.
