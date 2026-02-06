Más Información

Cae en Querétaro "El Flaco", operador de "Los Salazar", célula afín al Cártel de Sinaloa; detienen a otras 29 personas

Cae en Querétaro "El Flaco", operador de "Los Salazar", célula afín al Cártel de Sinaloa; detienen a otras 29 personas

Campaña de vacunación contra sarampión arranca el domingo, adelanta Brugada; habrá módulos fijos y móviles

Campaña de vacunación contra sarampión arranca el domingo, adelanta Brugada; habrá módulos fijos y móviles

Secretaría de Salud asegura que dispone de más de 23 millones de vacunas contra sarampión; hay suficientes para la población

Secretaría de Salud asegura que dispone de más de 23 millones de vacunas contra sarampión; hay suficientes para la población

Sheinbaum habla sobre detención de alcalde de Tequila; "Morena no puede ser paraguas para delinquir", asegura

Sheinbaum habla sobre detención de alcalde de Tequila; "Morena no puede ser paraguas para delinquir", asegura

UNAM, IMSS e IPN crean metodología para detectar más rápido y preciso el virus SARS-CoV-2; así funciona el proyecto

UNAM, IMSS e IPN crean metodología para detectar más rápido y preciso el virus SARS-CoV-2; así funciona el proyecto

Candidato secuestrado por Diego Rivera testifica ante FGR cómo fue "levantado" en 2021; lo presionaron para firmar su renuncia

Candidato secuestrado por Diego Rivera testifica ante FGR cómo fue "levantado" en 2021; lo presionaron para firmar su renuncia

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó doble alerta por en siete alcaldías de la Ciudad de México para la madrugada y mañana del 7 de febrero de 2026.

En las alcaldías Milpa Alta y Tlalpan se activó alerta naranja, ante el pronóstico de temperaturas de 1 a 3°C y heladas, entre las 00:00 horas y las 8:00 de la mañana.

Lee también

Además, en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Tláhuac y Xochimilco, se activó la alerta amarilla, por pronóstico de temperaturas que irán de los 4 a 6°C, en el mismo periodo de tiempo.

Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población abrigarse adecuadamente, cubrir nariz y boca, evitar cambios bruscos de temperatura, resguardar a mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie, además de ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]