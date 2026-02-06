Más Información
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente cálido, cielo despejado a medio nublado y sin lluvias, para este viernes 6 de febrero de 2026 en la Ciudad de México.
A lo largo de este día se esperan vientos de componente norte de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 40 kilómetros por hora, de acuerdo con el boletín meteorológico.
En las próximas 24 horas, la temperatura máxima prevista será de 22°C por la tarde, mientras que la mínima será 8°C en las primeras horas del día.
De nueva cuenta, se espera que la madrugada del sábado 7 de febrero sea muy fría en el sur y poniente de la CDMX, por lo que se recomienda a la población estar atenta a los avisos del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.
