El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportó la mañana de este jueves alta afluencia en las líneas 1, 3, 7, 8, 9 y 12, aunque aseguró que la circulación se mantenía constante; sin embargo, usuarios en redes sociales denunciaron fallas en el servicio.

En la Línea 8, pasajeros señalaron largos tiempos de espera, particularmente en la estación Garibaldi, donde un usuario escribió: “Buenos días, en la estación del metro Garibaldi, lleva ya 10 minutos y el metro sigue parado en la estación y no avanza”, mientras que otro agregó: “¿Cuál constante? Llevamos 15 minutos esperando en Coyuya y no pasa ni un metro”.

En la Línea 12, usuarios reportaron afectaciones en la circulación con dirección a Mixcoac, asegurando que los trenes realizaban paradas prolongadas: “Línea 12 dirección Mixcoac NO ES CONSTANTE, anda haciendo base en Calle 11. El avance es lento”, señaló un usuario, mientras que otro indicó: “Línea 12 está detenida dirección Mixcoac”.

Respecto a la Línea B, usuarios denunciaron que, a pesar de no registrar alta afluencia, la falta de trenes provocó retrasos considerables: "Línea B sin afluencia pero sin trenes como de costumbre, más de 10 minutos esperando y nada”, escribió un pasajero, mientras que otro cuestionó: “Muevan la B”.

En la Línea 9, los reportes apuntaron a retrasos con dirección a Tacubaya, donde usuarios señalaron la saturación de los andenes. “¿A qué hora Línea 9 dirección Tacubaya? Ya van tres metros para Pantitlán y para Tacubaya nada. Ya se llenó el andén y ustedes no pueden hacer su trabajo bien”, reclamó un usuario, mientras que otro reiteró: “¿Y cuándo piensan reparar esta situación en Línea 9, Tacubaya?”.

En la línea 7 los usuarios reportaron tiempos de espera y detenciones: "No jueguen no hay afluencia en L7 Barranca del Muerto nos quedamos 6 min parados en refinería y ahora cuanto tiempo nos vamos a quedar" y " Línea 7 como siempre con sus retrasos" dijeron usuarios.

En la Línea 6, un usuario señaló que, a pesar de no haber afluencia de pasajeros, los trenes permanecían detenidos por varios minutos en cada estación. “La Línea 6 se queda 10 minutos por estación, no había ni gente”, escribió.

afcl