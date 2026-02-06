El secretario general de la Alianza de Tranviarios de México (ATM), Gerardo Martínez apuntó que avanzan las negociaciones con el Gobierno de la Ciudad y hay una propuesta respecto a la mejora salarial de trabajadores, además de entrega de vales.

En entrevista con EL UNIVERSAL indicó que el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto planteó la opción del ajuste salarial que permita a los tranviarios mantener un sueldo acorde al nivel de puesto que ocupan. Misma que será analizada en la asamblea de trabajadores que se realizará este 9 de febrero, con el fin de determinar el monto o porcentaje requerido.

Los tranviarios confirmaron a este medio, que se logró una propuesta del Gobierno capitalino de “aumentos salariales del 3.5% al 15.3%, y mejoras en prestaciones como incremento al bono de alimentación”. La propuesta se publicó en la página oficial de ITF Americas (Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte).

“Nosotros lo que pedimos a la empresa y al Gobierno era seguir cuidando nuestras diferencias de los niveles y conservar por responsabilidad de cada nivel, pues obviamente también el pago de las compañeras y compañeros. Como se compactaron, no era conveniente que todos cobraran lo mismo cuando nosotros tenemos, niveles. Nosotros lo que hemos luchado es porque se conserven esas diferencias de pago en cada nivel. La propuesta que nos dieron va referente a eso, a seguir conservando las diferencias de los niveles. Y esa propuesta será analizada, revisada y puesta a consideración el 9 de febrero”, dijo el líder del sindicato.

Gerardo Martínez apuntó que el Gobierno capitalino propuso la entrega de vales de despensa por 216 pesos a todos los trabajadores de la ATM, encargados de la operación del Cablebús, Tren Ligero y Trolebús. “Hay avances y hay negociación”, resaltó.

Destacó que hay disposición de las autoridades de cumplir con la entrega de uniformes, prendas de protección, llevar a cabo la contratación de personal y realizar mantenimiento a las unidades.

“Hay un claro compromiso desde la jefa de Gobierno que instruyó al secretario de Movilidad para que se escuchara a los tranviarios, pero también en la pronta solución de esto. En la propuesta que nos entregaron, que vamos a revisar, vienen incluidos vales de despensa por 216 pesos, más”, resaltó.

De no llegar a acuerdos, se irían a paro, 2 mil 700 trabajadores que operan las rutas de Cablebús, Trolebús y Tren Ligero.