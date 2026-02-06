La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) informó que para este viernes 6 de febrero se tiene contemplada una marcha del grupo Unión Army's BTS México a las 13 horas, se concentrarán afuera de la Procuraduría Federal del Consumidor, en la colonia Doctores. Piden justicia y transparencia ante abusos en la venta y distribución de boletos para eventos del grupo surcoreano de música BTS.

La Asamblea Ecologista Popular marchará a las 16 horas a la Embajada de la República Islamistas de Irán, en la colonia Lomas Altas. Los manifestantes exigen que la región de Kurdistán Iraní encuentre su independencia o mayor autonomía frente a Irán.

La SSC no descartó que se sumen más organizaciones sociales y se realice el bloqueo de vialidades.

El colectivo Las Tonantzins se concentrará a las nueve horas en la sede de la alcaldía Gustavo A. Madero para exigir justicia para una trabajadora de la demarcación que habría sufrido una agresión sexual.

Integrantes del Partido Comunista de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) se manifestarán en el campus UAM Iztapalapa a las 12 horas. Realizarán un mitin informativo por la intervención en Venezuela.

La Unión de Vendedores Populares 28 de octubre realizará una concentración a las 11 horas afuera de la Secretaría de Gobierno capitalina, en el Zócalo. Piden detener las inspecciones que realiza personal de las alcaldías Xochimilco y Venustiano Carranza.

El Colectivo Cubo de la Preparatoria 5 "José Vasconcelos" se manifestará a las 12:30 horas afuera del plantel, para pedir justicia por alumnos expulsados en 2023.

El colectivo Hasta Encontrarles realizará a las 13 horas la pega de fichas de búsqueda afuera de la estación Instituto Politécnico Nacional del Metrobús, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

El grupo pro Palestina El Mono y Los Olivos se reunirá a las 15 horas en el Parque de la Amistad, en Paseo de la Reforma, en contra de la complicidad de los gobiernos de Argentina, Paraguay y Vietnam al unirse a la junta de paz del gobierno de Estados Unidos.

No se descarta que se realice el cierre de vialidades.

