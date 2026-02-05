Naucalpan, Méx. - A más de cuatro meses de la emisión del boletín de búsqueda de la estudiante Kimberly Hilary Moya González, la Dirección del Plantel Naucalpan del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Naucalpan solicitó a las autoridades municipales, estatales y federales reforzar las investigaciones y operativos para lograr su pronta localización.

En un comunicado, la institución exhortó a las fiscalías correspondientes a insistir en las averiguaciones necesarias para dar con el paradero de la alumna, cuya desaparición se mantiene sin resolución.

“El plantel Naucalpan solicita a las fiscalías y autoridades del orden municipal, estatal y federal, insistir en las averiguaciones y operaciones que permitan la pronta localización de nuestra alumna”, se expuso en el comunicado.

La Dirección del plantel expresó su apoyo y solidaridad a la familia de la estudiante y señaló que continuará con las acciones de acompañamiento institucional.

Asimismo, llamó a la comunidad universitaria a mantener la difusión del boletín de búsqueda.

Kimberly Hilary Moya González desapareció el pasado 2 de octubre en la calle Diagonal Minas, colonia San Rafael Chamapa, en Naucalpan, cuando iba de regreso a su casa tras acudir a un cibercafé a sacar unas copias y luego de comprarse un helado.

Por este caso, Gabriel Rafael “N” de 57 años de edad y Paulo “N” de 36 años, fueron detenidos y permanecen recluidos en el Penal de Barrientos, en Tlalnepantla.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que ambos fueron presentados ante un juez, tras reunir elementos de prueba suficientes que los vinculan con el delito de desaparición de particulares en agravio de Kimberly.

dmrr/cr