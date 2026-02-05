Teoloyucan, Mex. - Con la entrada en vigor del Bando Municipal 2026, el gobierno municipal de Teoloyucan aprobó nuevas modificaciones en materia de movilidad que tienen que ver con la colocación de inmovilizadores por estacionarse en lugar prohibido y restringir el horario de circulación al transporte de carga.

Para los conductores de automóviles y motocicletas que no respeten los espacios destinados para estacionarse y lo hagan en lugares prohibidos, les será colocado un inmovilizador y deberán pagar una sanción administrativa de 40 a 60 UMAs, es decir, de 4 mil 692.4 pesos hasta 7 mil 038.6 pesos.

La sanción económica puede ser conmutable, sin embargo, la persona infractora deberá trabajar en favor de la comunidad de 12 a 18 horas. O bien, pasar arrestado deberá 18 a 24 horas.

“Vamos a seguir haciendo conciencia en la gente y vamos a aplicar las reglas. Nosotros no queremos pelearnos con nadie, nada más hacer conciencia que si se estacionan en doble fila, se les va a poner el inmovilizador y que vayan a pagar su falta administrativa”, dijo el alcalde Luis Domingo Zenteno Santaella.

Respecto a las medidas restrictivas al transporte de carga, el artículo 58 del Bando Municipal 2026 establece que desde este 5 de febrero queda prohibido el paso de vehículos de carga pesada mayores a 10 toneladas, en un horario de 6:00 de la mañana a 10:00 de la noche.

Este tipo de unidades no podrán circular en el horario señalado en el primer cuadro, así como en las vialidades locales secundarias de carácter residencial, ciclovías, entornos escolares y en zonas de hospitales.

Las personas infractoras serán sancionadas en los mismos términos que por estacionarse en zona prohibida.

“Va a estar un poquito complicado porque estamos acostumbrados hacer lo que nosotros queramos, pero ya es necesario poner reglas de convivencia en el municipio”, expuso Zenteno Santaella.

