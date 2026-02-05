Cuautitlán Izcalli, Mex. - La Operación Enjambre, implementada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal para investigar a funcionarios públicos que cometan delitos y con posibles nexos con el crimen organizado, ha dejado como resultado en el Estado de México la detención de 60 personas, entre ellas 3 presidentes municipales.

Los detenidos son María Elena “N”, quien se desempeñó como presidenta municipal de Amanalco y fue detenida el 22 de noviembre del 2024. A la mujer la sentenciaron a 70 años de cárcel al ser encontrada culpable del delito de homicidio calificado y la vinculan con la Familia Michoacana.

Hallan culpable a expresidenta de Amanalco de homicidio calificado (14/12/2025). Foto: Especial

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, María Elena “N” ordenó el asesinato de dos personas, el síndico municipal Miguel Ángel Lara y el de su escolta, el 25 de enero del 2023.

La investigación de la Operación Enjambre precisó que las víctimas acudieron a una zona de alto riesgo delincuencial por órdenes de la hoy sentenciada, quien también dio la indicación a integrantes de la Familia Michoacana para que los privaran de la vida.

Los otros dos alcaldes detenidos y que siguen vinculados a proceso, son esposos. Se trata de María del Rosario “N”, alcaldesa saliente de Santo Tomás de los Plátanos y de Pedro Luis “N”, alias “Wicho”, quien había resultado electo alcalde para el nuevo periodo de administración 2025-2027.

Alcaldes detenidos por Operación Enjambre son esposos. María del Rosario “N”, alcaldesa saliente de Santo Tomás de los Plátanos y Pedro Luis “N”, alias “Wicho”. Foto: Especial.

La primera en ser arrestada fue María del Rosario “N”, el 23 de enero del 2025, también ligada al grupo criminal de La Familia Michoacana y acusada de presuntamente obligar a firmar documentos a un Síndico, a quien habría amenazado con causarle daño en caso de no hacerlo.

Mientras que a Pedro Luis “N”, lo arrestaron en febrero del 2025, sin embargo, ya se había escapado pues en el acto de toma de protesta como alcalde, al ver la presencia de las fuerzas policiales, huyó.

Lo investigan por presuntamente ser integrante de la Familia Michoacana, por participar en la extorsión de la que es objeto su esposa y porque habría presionado secuestrando al suegro de una de sus candidatas rivales en la elección del 2024, para que renunciara a la aspiración por la alcaldía de Santo Tomás de los Plátanos.

