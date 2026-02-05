Ecatepec, Méx. -El programa de recolección nocturna de residuos sólidos que el gobierno municipal puso en marcha el 26 de enero, recolectó más de 150 toneladas de basura durante su primera semana de operación, informó la alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss.

El servicio cubre 20 rutas en zonas prioritarias, principalmente en la parte alta del municipio, donde predominan tiraderos clandestinos y se concentran riesgos de inundación.

Las rutas operan los lunes, miércoles y viernes entre las 22:00 y las 01:00 horas, con un promedio diario de 50 toneladas recolectadas, dio a conocer a EL UNIVERSAL.

Programa recolección nocturna de residuos sólidos en Ecatepec recolecta más de 150 toneladas; continuará de forma permanente. Foto: Especial.

El programa abarca colonias como Tulpetlac, Lomas de San Carlos, Atzolco, Izcalli Ecatepec, Tierra Blanca, San Andrés de la Cañada, Santa Clara, Xalostoc y San Cristóbal, entre otras.

Lee también: Velan a César Aristeo, quien falleció tras ser embestido por camión de la Guardia Nacional en Ecatepec; su acompañante está hospitalizada

La estrategia, explicó, busca impedir que los residuos lleguen a barrancas, cauces y drenajes durante la temporada de lluvias.

La edil dijo que el operativo responde a una problemática estructural acumulada por décadas de desorganización en el manejo de residuos.

“Traemos un problema muy grave de basureros clandestinos a lo largo y ancho del municipio. Para poner orden al tema de la basura se requiere darles también opciones a los ciudadanos”, afirmó.

Programa recolección nocturna de residuos sólidos en Ecatepec recolecta más de 150 toneladas; continuará de forma permanente. Foto: Especial.

Cisneros Coss destacó la respuesta positiva de la población y señaló que el servicio gratuito implicó procesos de diálogo con organizaciones que antes manejaban esquemas informales de recolección.

Lee también: Abren 110 investigaciones contra servidores de la FGJ del Edomex; suspenden policías por presunta extorsión

“En las partes altas operamos 20 rutas de recolección nocturna con gran éxito; los ciudadanos aplauden esta iniciativa”, comentó.

El programa forma parte del operativo Tormenta 2026, que prioriza la prevención de contingencias sobre la atención reactiva.

La Policía Municipal acompaña los recorridos nocturnos para garantizar seguridad, proximidad social y disuasión.

Programa recolección nocturna de residuos sólidos en Ecatepec recolecta más de 150 toneladas; continuará de forma permanente. Foto: Especial.

Durante enero, la Dirección de Seguridad Ciudadana remitió a 47 personas al Juzgado Cívico por disposición irregular de residuos: 44 por tirar basura, dos por quemarla y una por arrojar cascajo.

Lee también: Endurecen sanciones por maltrato animal en Nezahualcóyotl; multas alcanzan hasta 7 mil pesos

El titular de Seguridad, capitán de navío Edgar Machado, vinculó la limpieza del espacio público con la reducción de riesgos.

“Espacios limpios, iluminados y ordenados reducen riesgos. Por eso acompañamos permanentemente estas 20 rutas, con presencia policial y contacto ciudadano”, indicó.

Programa recolección nocturna de residuos sólidos en Ecatepec recolecta más de 150 toneladas; continuará de forma permanente. Foto: Especial.

El gobierno municipal confirmó que el programa de recolección nocturna continuará de forma permanente.

Los resultados se evaluarán cada semana como parte de una política orientada a servicios públicos de calidad, prevención de inundaciones y fortalecimiento de la seguridad comunitaria.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr