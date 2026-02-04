Nezahualcóyotl, Méx. - Policías de Nezahualcóyotl localizaron y aseguraron en la colonia Ciudad Lago, un vehículo Mini Cooper color gris con franjas negras, el cual había sido robado en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México por un grupo de delincuentes que se disfrazaron de trabajadores de limpia para ingresar a una vivienda y cometer el ilícito.

El automotor fue abandonado en la esquina de Ángel Díaz y Avenida 703, perteneciente a esa comunidad ubicada en la zona norte del municipio mexiquense.

De acuerdo con el reporte de la corporación, la alerta se recibió a través del grupo de coordinación de WhatsApp del C2 Norte de la CDMX. Las autoridades alertaron sobre el ingreso del vehículo al municipio.

Luego de un operativo las patrullas municipales localizaron el Mini Cooper con placas de circulación RBE252C abandonado en ese punto de la colonia.

Al sitio arribó personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México para confirmar que se trataba de la unidad hurtada en la colonia San Juan de Aragón, por lo que el vehículo fue remitido a su resguardo como indicio del delito.

El comisario de Seguridad Ciudadana de Nezahualcóyotl, Vicente Ramírez, detalló la participación de su corporación en el caso:

"Es un Mini Cooper, el cual utilizan después de robar como ya vimos los videos que se han hecho públicos. Este huye a la ciudad de México, hacemos el cerco por la coordinación que tenemos con Ciudad de México y se localiza abandonado ya el auto y los sujetos como vemos, pues huyen a pie, seguramente más adelante había algún otro vehículo o alguna otra moto, pero el vehículo que se localizó, pues se entregó como parte de los indicios a los compañeros de Ciudad de México y que seguramente lo pusieron a disposición del ministerio público".

El jefe de la Policía Municipal explicó que las videocámaras de Nezahualcóyotl, en coordinación con el área de inteligencia de la Ciudad de México permitieron dar seguimiento, aunque solicitaron mantener en reserva detalles del paradero de los delincuentes porque son altamente violentos y agresivos, principalmente, contra las mujeres.

El comisario aclaró que en Nezahualcóyotl no se ha registrado un evento similar con este modus operandi en lo que va del año ni en el cierre de 2025. "Aquí no hemos tenido un caso similar, aquí no se ha detectado ese modo. Habíamos detenido personas que se hacían pasar por trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, y también se hacían pasar por empleados de otras empresas, pero en otros años".

