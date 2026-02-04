Más Información

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf) rescataron a seis perros que permanecían en un inmueble donde sufrían maltrato animal.

A partir de una denuncia ciudadana, personal de la Fiscalía, con el apoyo técnico de la Cepanaf, ejecutó una orden de cateo en un domicilio ubicado en la colonia Arbolada, en el municipio de Ixtapaluca.

En el lugar encontraron a los seis caninos en estado de hacinamiento, en un ambiente sucio, con escasa ventilación, sin alimento ni agua suficiente y sin espacios adecuados para su resguardo.

El médico veterinario que participó en la diligencia determinó que las condiciones de los animales ponían en riesgo su salud y su vida.

Por esa razón, las autoridades los trasladaron de inmediato al resguardo de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf) para recibir atención especializada.

Al término de la intervención, el inmueble quedó asegurado con el propósito de conservar intactas las condiciones en las que se realizó el hallazgo, mientras continúan las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes.

No hubo personas detenidas durante la diligencia.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México exhortó a la ciudadanía a reportar cualquier caso que conozca de maltrato animal a través de los canales oficiales.

