Más Información

México y EU alcanzan acuerdo trasvase de agua; se da conforme al Tratado de 1944

México y EU alcanzan acuerdo trasvase de agua; se da conforme al Tratado de 1944

Diputados de Morena en Campeche rompen con Layda Sansores; "la dignidad no se negocia", asegura presidente de la Jucopo

Diputados de Morena en Campeche rompen con Layda Sansores; "la dignidad no se negocia", asegura presidente de la Jucopo

"No va a ser fácil" elección de 2027; Adán Augusto López rechaza versiones de investigaciones en su contra

"No va a ser fácil" elección de 2027; Adán Augusto López rechaza versiones de investigaciones en su contra

Él es "El Compa Güero", detenido por el ataque a diputados de MC en Sinaloa; trabajó en gobiernos del PRI y Morena

Él es "El Compa Güero", detenido por el ataque a diputados de MC en Sinaloa; trabajó en gobiernos del PRI y Morena

Un nuevo rostro para nuestros 110 años

Un nuevo rostro para nuestros 110 años

Sheinbaum confirma acuerdo con PT y PVEM, para impulsar reforma electoral; se enviará al Congreso este mes, anuncia

Sheinbaum confirma acuerdo con PT y PVEM, para impulsar reforma electoral; se enviará al Congreso este mes, anuncia

Nicolás Romero, Mex. - Al interior de un negocio de comida , luego de que ingresaron para disparar la tarde de este martes.

Los hechos se registraron en el establecimiento dedicado a la venta de tacos de guisado, localizado en la Avenida Pájaros de la .

Lee también:

De acuerdo a reportes, el ataque ocurrió alrededor de la 1:00 de la tarde mientras los 3 hombres comían en el lugar.

La escena fue acordonada por elementos de la policía municipal de Nicolás Romero y en el asfalto, sobre la Av. Pájaros, fueron hallados al menos 7 casquillos percutidos.

En la zona permanece el cordón de seguridad a la espera de la llegada de agentes periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]