Nicolás Romero, Mex. - Al interior de un negocio de comida murieron 3 personas, luego de que sujetos armados ingresaron para disparar la tarde de este martes.
Los hechos se registraron en el establecimiento dedicado a la venta de tacos de guisado, localizado en la Avenida Pájaros de la colonia Granjas Guadalupe.
De acuerdo a reportes, el ataque ocurrió alrededor de la 1:00 de la tarde mientras los 3 hombres comían en el lugar.
La escena fue acordonada por elementos de la policía municipal de Nicolás Romero y en el asfalto, sobre la Av. Pájaros, fueron hallados al menos 7 casquillos percutidos.
En la zona permanece el cordón de seguridad a la espera de la llegada de agentes periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
