Nicolás Romero, Mex. - Al interior de un negocio de comida murieron 3 personas, luego de que sujetos armados ingresaron para disparar la tarde de este martes.

Los hechos se registraron en el establecimiento dedicado a la venta de tacos de guisado, localizado en la Avenida Pájaros de la colonia Granjas Guadalupe.

Lee también: Usuarios prueban el Tren Interurbano El Insurgente; destacan ahorro de tiempo y costo

De acuerdo a reportes, el ataque ocurrió alrededor de la 1:00 de la tarde mientras los 3 hombres comían en el lugar.

La escena fue acordonada por elementos de la policía municipal de Nicolás Romero y en el asfalto, sobre la Av. Pájaros, fueron hallados al menos 7 casquillos percutidos.

En la zona permanece el cordón de seguridad a la espera de la llegada de agentes periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr