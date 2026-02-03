Naucalpan, Méx.- A finales del 2026 estará lista la reforma a la Ley de Amnistía para considerar delitos de alto impacto que podrían haber sido injustamente procesados, informó el Consejero Jurídico estatal, Jesús George Zamora, al dar a conocer que durante esta administración se ha logrado la liberación de 90 personas bajo amnistía.

En entrevista para EL UNIVERSAL, George Zamora explicó que esta disposición “debe interpretarse con mucha sensibilidad ya que se pudo haber realizado una imputación de un delito de alto impacto de manera errónea y negar el derecho a la amnistía sería injusto”.

“No porque de inicio se haya mencionado que es un delito de alto impacto, la persona no tiene derecho a amnistía; incluso la imputación puede ser incorrecta y, por tanto, debe ser revisada con prudencia”, explicó.

Lee también Guardianes del bosque de Milpa Alta; protegen el pulmón verde del sur de la CDMX

El funcionario estatal precisó que la iniciativa de reforma ya fue presentada ante el Congreso del Estado de México y se encuentra en análisis en Comisiones.

El objetivo, dijo, “es ampliar la Amnistía únicamente a los casos en los que existan irregularidades comprobables, bajo una perspectiva de derechos humanos, evitando beneficiar a quienes no lo merecen”.

La revisión de estos casos, de acuerdo a George Zamora, forma parte de un proyecto prioritario del Plan de Desarrollo 2023-2029 del Gobierno del Estado de México, orientado a garantizar justicia para personas que consideran que fueron condenadas de manera injusta.

Lee también CDMX, en obra por el Mundial

El consejero jurídico informó que, a través del Instituto de Defensoría Pública, en la actual administración se han revisado 8 mil 341 casos de personas en prisión. Mediante el análisis de los diversos mecanismos de libertad que existen en el Estado de México y promoción de amparos se logró la libertad en el 10% de estos casos, entre los que se encuentra la liberación de 90 presos bajo la Ley Amnistía.

“No a todos les alcanza un beneficio de liberación pero lo más importante es que son escuchadas las personas y son revisados sus casos con otra perspectiva de derechos humanos y aunque aproximadamente el 90% no alcanzan su libertad, podemos garantizar que se revisó su caso”, puntualizó el consejero.

La Ley Amnistía se promulgó el 5 de enero del 2021, en ésta se señala que quienes pueden acceder a una amnistía son aquellas personas vinculadas a proceso o se les haya dictado sentencia en los delitos contra la salud, aborto, robo, resistencia, sedición o apología del delito de sedición, delitos contra el medio ambiente, mujeres acusadas o sentenciadas por exceso de legítima defensa, así como personas que se encuentren en algún tipo de grupo vulnerable.

Lee también Quedan pendientes en edificio de la terminal del Tren Interurbano México-Toluca

De acuerdo al reporte del Poder Judicial del Estado de México desde enero del 2021 al 18 de noviembre del 2025, se recibieron 6 mil 326 solicitudes bajo la Ley Amnistía, de los cuales 3 mil 128 fueron concedidas, entre las que destacan 201 mujeres.

Datos de la Subsecretaría de Control Penitenciario de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, indican que de enero a diciembre del 2025, 16 presos obtuvieron su libertad por amnistía, mientras que en el 2024 fueron 36.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL