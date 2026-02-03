Más Información

"Escuchamos que era de primer mundo y vamos a confirmarlo"; Alejandra Estrada, la primera en usar el Tren Insurgente desde la terminal Observatorio

"Escuchamos que era de primer mundo y vamos a confirmarlo"; Alejandra Estrada, la primera en usar el Tren Insurgente desde la terminal Observatorio

México dejará de enviar petróleo a Cuba, insiste Trump; asegura que hay avances en negociaciones con la isla

México dejará de enviar petróleo a Cuba, insiste Trump; asegura que hay avances en negociaciones con la isla

Sheinbaum felicita a Laura Fernández, presidenta electa de Costa Rica; resalta amistad entre ambas naciones

Sheinbaum felicita a Laura Fernández, presidenta electa de Costa Rica; resalta amistad entre ambas naciones

Cuba desata choque entre PRI y Morena; Luisa Alcalde defiende “patrimonio de la humanidad” y Alito la llama “comunista de caviar”

Cuba desata choque entre PRI y Morena; Luisa Alcalde defiende “patrimonio de la humanidad” y Alito la llama “comunista de caviar”

La NFL vuelve a México en diciembre del 2026; así lo confirma el comisionado Roger Goodell

La NFL vuelve a México en diciembre del 2026; así lo confirma el comisionado Roger Goodell

Jueza frena proyecto de Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo; bloquean uso de suelo por riesgo ambiental

Jueza frena proyecto de Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo; bloquean uso de suelo por riesgo ambiental

Adrián Guadalupe Salas, jefe de una de las brigadas, se prepara para su jornada. Relata que lo que más les ha tocado enfrentar es a cazadores. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL
Adrián Guadalupe Salas, jefe de una de las brigadas, se prepara para su jornada. Relata que lo que más les ha tocado enfrentar es a cazadores. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL
Uno de los miembros de la guardia recorre solo en la noche los parajes Zoquiac, Siembra Directa, Pelagatos, Lagunilla, Las Trancas, un trayecto que en el día transita junto con sus compañeros a pie por más de 3 horas. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL
Uno de los miembros de la guardia recorre solo en la noche los parajes Zoquiac, Siembra Directa, Pelagatos, Lagunilla, Las Trancas, un trayecto que en el día transita junto con sus compañeros a pie por más de 3 horas. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL
La guardia se divide en 3 unidades de 4 hombres y patrullan el bosque por 24 horas cada tres días. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL
La guardia se divide en 3 unidades de 4 hombres y patrullan el bosque por 24 horas cada tres días. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL
Adrián Salas, llamado también el comandante, es un exmilitar. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL
Adrián Salas, llamado también el comandante, es un exmilitar. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL
En las primeras horas, los guardias se van a casa, mientras sus relevos continuan vigilando el bosque. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL
En las primeras horas, los guardias se van a casa, mientras sus relevos continuan vigilando el bosque. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]