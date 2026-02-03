Adrián Guadalupe Salas, jefe de una de las brigadas, se prepara para su jornada. Relata que lo que más les ha tocado enfrentar es a cazadores. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

Uno de los miembros de la guardia recorre solo en la noche los parajes Zoquiac, Siembra Directa, Pelagatos, Lagunilla, Las Trancas, un trayecto que en el día transita junto con sus compañeros a pie por más de 3 horas. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

La guardia se divide en 3 unidades de 4 hombres y patrullan el bosque por 24 horas cada tres días. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

Adrián Salas, llamado también el comandante, es un exmilitar. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

En las primeras horas, los guardias se van a casa, mientras sus relevos continuan vigilando el bosque. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL