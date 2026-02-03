Más Información
"Escuchamos que era de primer mundo y vamos a confirmarlo"; Alejandra Estrada, la primera en usar el Tren Insurgente desde la terminal Observatorio
México dejará de enviar petróleo a Cuba, insiste Trump; asegura que hay avances en negociaciones con la isla
Sheinbaum felicita a Laura Fernández, presidenta electa de Costa Rica; resalta amistad entre ambas naciones
Cuba desata choque entre PRI y Morena; Luisa Alcalde defiende “patrimonio de la humanidad” y Alito la llama “comunista de caviar”
Adrián Guadalupe Salas, jefe de una de las brigadas, se prepara para su jornada. Relata que lo que más les ha tocado enfrentar es a cazadores. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL
Uno de los miembros de la guardia recorre solo en la noche los parajes Zoquiac, Siembra Directa, Pelagatos, Lagunilla, Las Trancas, un trayecto que en el día transita junto con sus compañeros a pie por más de 3 horas. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL
La guardia se divide en 3 unidades de 4 hombres y patrullan el bosque por 24 horas cada tres días. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL
Adrián Salas, llamado también el comandante, es un exmilitar. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL
En las primeras horas, los guardias se van a casa, mientras sus relevos continuan vigilando el bosque. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL
