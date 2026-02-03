A cinco meses del partido inaugural del Mundial de Futbol, el 11 de junio, el Gobierno de la Ciudad de México —y las alcaldías— trabajan en una serie de proyectos, particularmente en el sur, donde está el Estadio Banorte. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, ha señalado que son más de mil obras las que se efectúan, con una inversión estimada de 6 mil millones de pesos. Ha dicho que se busca mejoría en movilidad, seguridad e infraestructura deportiva no sólo por la justa mundialista, sino para que los beneficios sean permanentes.

Los pasos a desnivel localizados en Calzada de Tlalpan se convertirán en Pasos de la Utopía y contarán con vigilancia. En una primera etapa serán renovados los 12 de la alcaldía Cuauhtémoc. Fotos: Carlos Mejía y Santiago Reyes / EL UNIVERSAL

El Tren Ligero está en proceso de remodelación de sus estaciones, sobre todo la de Tasqueña, y se compraron 17 nuevos convoyes de doble vagón. Fotos: Carlos Mejía y Santiago Reyes / EL UNIVERSAL

Ubicado frente al Estadio Banorte, dicho espacio donde convergen rutas de transporte público, es remodelado con una inversión de 85 mdp. Tendrá un biciestacionamiento y se renovará el mercado. Fotos: Carlos Mejía y Santiago Reyes / EL UNIVERSAL

Mientras se realizan las adecuaciones al Estadio Banorte, que albergará el partido inaugural del Mundial 2026, en los alrededores se trabaja en obras peatonales, viales, hidráulicas y en el transporte público. Fotos: Carlos Mejía y Santiago Reyes / EL UNIVERSAL

La ciclovía La Gran Tenochtitlan, que se construye sobre Calzada de Tlalpan, desde Plaza Tlaxcoaque a Renato Leduc, lleva 95% de avance y busca ser una conexión directa con el Estadio Banorte. Fotos: Carlos Mejía y Santiago Reyes / EL UNIVERSAL

Sobre Calzada de Tlalpan se edifica el Parque Elevado, que medirá 1.5 kilómetros, va por encima de la Línea 2 del Metro, desde la Plaza Tlaxcoaque hasta Metro Chabacano (en su primera etapa). Fotos: Carlos Mejía y Santiago Reyes / EL UNIVERSAL

Entre las obras está la rehabilitación del puente peatonal, que permite a los transeúntes acceder del Cetram Huipulco al estadio y al Tren Ligero. La inversión es de 33 millones de pesos. Fotos: Carlos Mejía y Santiago Reyes / EL UNIVERSAL

El Gobierno de la CDMX rehabilita 300 canchas de futbol —y las alcaldías se encargarán de otras 200— para que toda la población tenga acceso a practicar este deporte, motivada por el Mundial. Fotos: Carlos Mejía y Santiago Reyes / EL UNIVERSAL

La colocación de iluminación monumental en el Centro Histórico es uno de los proyectos que se potencializaron con el Mundial. Estará en 134 calles y se alumbrarán las fachadas de 15 edificios emblemáticos. Fotos: Carlos Mejía y Santiago Reyes / EL UNIVERSAL

Infografía: Elaboración propia con información del Gobierno de la CDMX