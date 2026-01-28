Mundial 2026: Este es el calendario completo de la Gira del Trofeo de la Copa del Mundo en México

A 134 días de que empiece el Mundial de 2026, se presentó en el Monumento a la Revolución el calendario completo de la Gira del Trofeo de la Copa del Mundo en México, un evento que será totalmente gratuito y que recorrerá nueve ciudades del país.

Con la presencia de Jurgen Mainka, director general de FIFA México; Alejandra Fraustro, secretaria de Turismo de la CDMX; Gabriela Cuevas, representante de México ante la FIFA para el Mundial; y Clara Brugada, la jefa de Gobierno de la CDMX, se anunciaron los detalles de este evento en el que los aficionados podrán tomarse fotos con la Copa del Mundo y vivir “una experiencia inmersiva en un formato interactivo” proporcionado por Coca Cola.

Primero, el trofeo llegará al país el 26 de febrero al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y a partir de ahi, empezará el recorrido por estas ciudades: Guadalajara, León, Chihuahua, Querétaro, Monterrey, Puebla, Mérida y la Ciudad de México.

Durante la Copa del Mundo, Jurgen Mainka reveló que “en México esperamos más de 800 mil personas en cada uno de los estadios y más de 6 millones en los FIFA Fan Festival”.

En la Ciudad de México, el trofeo estará exhibido en la Utopía de la Magdalena Mixhuca.

A continuación, te presentamos los días y los lugares donde estará el trofeo de la Copa del Mundo.

Lee también Gilberto Mora podría perderse el Mundial 2026 con la Selección Mexicana; revelan la gravedad de su lesión

Jurgen Mainka, durante la presentación de la Gira del Trofeo de la Copa del Mundo en México - Fotos: Maritza Villagómez/EL GRÁFICO

Calendario de la Gira del Trofeo de la Copa del Mundo

Guadalajara (del 28 de febrero al 2 de marzo en el estadio Akron)

(del 28 de febrero al 2 de marzo en el estadio Akron) León (4 y 5 de marzo en el Poliforum)

(4 y 5 de marzo en el Poliforum) Chihuahua (9 y 10 de marzo en el Centro de Convenciones)

(9 y 10 de marzo en el Centro de Convenciones) Querétaro (11 y 12 de marzo en el Centro de Convenciones)

(11 y 12 de marzo en el Centro de Convenciones) Monterrey (del 14 al 16 de marzo en el estadio BBVA)

(del 14 al 16 de marzo en el estadio BBVA) Puebla (18 y 19 de marzo en el Centro de Congresos)

(18 y 19 de marzo en el Centro de Congresos) Mérida (21 y 22 de marzo en el Centro Internacional de Congresos)

(21 y 22 de marzo en el Centro Internacional de Congresos) Ciudad de México (del 5 al 8 de junio en Utopía Mixhuca)

En el evento también mencionaron que en Mérida también llevarán el trofeo a Chichen Itzá.

Lee también Liga MX ya trabaja con FIFA el periodo extra de fichajes para la Liguilla del Clausura 2026