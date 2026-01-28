Mundial 2026: Este es el calendario completo de la Gira del Trofeo de la Copa del Mundo en México

Más Información
Milán-Cortina 2026: Se esperan protestas por la presencia de miembros de ICE en los próximos Juegos Olímpicos de Invierno
A 134 días de que empiece el Mundial de 2026, se presentó en el Monumento a la Revolución el calendario completo de la Gira del Trofeo de la Copa del Mundo en México, un evento que será totalmente gratuito y que recorrerá nueve ciudades del país.
Con la presencia de Jurgen Mainka, director general de FIFA México; Alejandra Fraustro, secretaria de Turismo de la CDMX; Gabriela Cuevas, representante de México ante la FIFA para el Mundial; y Clara Brugada, la jefa de Gobierno de la CDMX, se anunciaron los detalles de este evento en el que los aficionados podrán tomarse fotos con la Copa del Mundo y vivir “una experiencia inmersiva en un formato interactivo” proporcionado por Coca Cola.
Primero, el trofeo llegará al país el 26 de febrero al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y a partir de ahi, empezará el recorrido por estas ciudades: Guadalajara, León, Chihuahua, Querétaro, Monterrey, Puebla, Mérida y la Ciudad de México.
Durante la Copa del Mundo, Jurgen Mainka reveló que “en México esperamos más de 800 mil personas en cada uno de los estadios y más de 6 millones en los FIFA Fan Festival”.
En la Ciudad de México, el trofeo estará exhibido en la Utopía de la Magdalena Mixhuca.
A continuación, te presentamos los días y los lugares donde estará el trofeo de la Copa del Mundo.
Lee también Gilberto Mora podría perderse el Mundial 2026 con la Selección Mexicana; revelan la gravedad de su lesión
Calendario de la Gira del Trofeo de la Copa del Mundo
- Guadalajara (del 28 de febrero al 2 de marzo en el estadio Akron)
- León (4 y 5 de marzo en el Poliforum)
- Chihuahua (9 y 10 de marzo en el Centro de Convenciones)
- Querétaro (11 y 12 de marzo en el Centro de Convenciones)
- Monterrey (del 14 al 16 de marzo en el estadio BBVA)
- Puebla (18 y 19 de marzo en el Centro de Congresos)
- Mérida (21 y 22 de marzo en el Centro Internacional de Congresos)
- Ciudad de México (del 5 al 8 de junio en Utopía Mixhuca)
En el evento también mencionaron que en Mérida también llevarán el trofeo a Chichen Itzá.
Lee también Liga MX ya trabaja con FIFA el periodo extra de fichajes para la Liguilla del Clausura 2026
Noticias según tus intereses
[Publicidad]