Liga MX ya trabaja con FIFA el periodo extra de fichajes para la Liguilla del Clausura 2026

El torneo Clausura 2026, certamen que precede el inicio de la Copa del Mundo, ya es atípico desde su planeación. Además de fechas apretadas, se acordó que la Liguilla se jugará sin seleccionados nacionales.

Esto, con el fin de que concentren lo antes posible bajo el mando de Javier Aguirre, rumbo al Mundial que iniciará el 11 de junio. La decisión divide opiniones, pero está tomada.

Bajo esa línea, Mikel Arriola, Comisionado de la FMF, enfatizó que se buscan soluciones para no afectar a los clubes que se encuentren debilitados por ceder futbolistas a la Selección Mexicana.

“Desde que Javier (Aguirre) presentó su plan, con los 18 dueños, lo que se pidió y lo que siempre da la liga, es mucho apoyo a la Selección Nacional, entonces, lo que se planteó fue jugar la Liguilla sin seleccionados, eso implica que la Selección Nacional Mexicana va a tener más tiempo que sus competidores concentrados”, recordó el directivo.

Previo a la Copa del Mundo 2026, México disputará tres duelos más, aún con rivales por confirmar y para esas fechas el Tricolor “ya estará concentrado en el CAR”; dos de dichos enfrentamientos serán en México.

“Eso implica que la regla de la Liguilla va a ser apoyar a los que aportaron seleccionados y a los 18 clubes en general, con mecanismos, de que jueguen con sus extranjeros y el segundo, buscar un periodo adicional de transferencias que es el que se está buscando con FIFA”, explicó.

La FMF buscará que los equipos clasificados se puedan reforzar, si así lo deciden, con clubes ya eliminados del Clausura 2026.

Sobre las selecciones que se buscan para la preparación de México, Arriola se limitó a explicar que los equipos serán elegidos con base en “la petición del cuerpo técnico es la que hemos cumplido. Se van a anunciar próximamente”.