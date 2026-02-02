La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó doble alerta por bajas temperaturas en siete alcaldías de la CDMX para la madrugada y mañana del martes 3 de febrero.

En las alcaldías Milpa Alta y Tlalpan se activó alerta naranja, toda vez que se pronostican temperaturas de entre 1 y 3 grados Celsius entre las 00:00 y las 08:00 de la mañana.

Además, se activó la alerta amarilla por pronóstico de temperaturas bajas en las demarcaciones de Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Tláhuac y Xochimilco.

Lee también Rehabilitación del Periférico Norte; proyectan obras para prevenir inundaciones en temporada de lluvias

En esas alcaldías se prevén temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius, durante el mismo periodo de tiempo.

Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población abrigarse adecuadamente, cubrir nariz y boca, evitar cambios bruscos de temperatura, resguardar a mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie, además de ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov