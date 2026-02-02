Más Información

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó en siete alcaldías de la CDMX para la madrugada y mañana del martes 3 de febrero.

En las alcaldías Milpa Alta y Tlalpan se activó alerta naranja, toda vez que se pronostican temperaturas de entre 1 y 3 grados Celsius entre las 00:00 y las 08:00 de la mañana.

Además, se activó la por pronóstico de temperaturas bajas en las demarcaciones de Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Tláhuac y Xochimilco.

En esas alcaldías se prevén temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius, durante el mismo periodo de tiempo.

Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población adecuadamente, cubrir nariz y boca, evitar cambios bruscos de temperatura, resguardar a mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie, además de ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

