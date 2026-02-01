Más Información
Sheinbaum responde a Trump sobre petróleo a Cuba; afirma que "no se habló del tema" y alista ayuda humanitaria
Adán Augusto deja coordinación de Morena en el Senado y presidencia de Jucopo; Ignacio Mier entra en relevo
Adán Augusto, más allá del Senado; "La Barredora", libros de AMLO y aviones militares en el historial de polémicas del morenista
Mario Delgado lamenta el brutal asesinato de su tía Queña y su prima Sheila en Colima; confía en el esclarecimiento del crimen
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó doble alerta por pronóstico de temperaturas bajas y heladas para la madrugada y mañana de este lunes 2 de febrero.
La dependencia capitalina informó que hay alerta naranja en: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, donde se pronostican temperaturas de entre 1 y 3 grados Celsius entre las 02:00 y las 08:00 horas de mañana.
Asimismo, se activó alerta amarilla en: Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Venustiano Carranza, pues se prevén temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius, durante el mismo periodo de tiempo.
Lee también Suspenden vuelos en globo en Teotihuacán; frente frío 32 provoca vientos peligrosos
Por ello se recomienda a la población usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana; utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío; evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura; ingerir abundante agua; consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
Además, lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial; en caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano. Si usas calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.
Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 555658-1111 de Locatel, y al 555683-2222 de la Secretaría.
LL
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]