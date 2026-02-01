Las empresas operadoras de vuelos en globo aerostático en el Valle de Teotihuacán decidieron cancelar todas las actividades programadas para este domingo debido a las condiciones climatológicas desfavorables, principalmente vientos fuertes y variables que persisten en la zona.

La medida preventiva se tomó tras los incidentes registrados apenas ayer cuando al menos tres globos aerostáticos tuvieron que realizar aterrizajes de emergencia en los municipios de Teotihuacán y Acolman.

Uno de ellos cayó sobre una vivienda en el Barrio Purificación, lo que provocó daños materiales en tuberías y una cámara de videovigilancia; los otros dos descendieron en predios cercanos a la zona arqueológica.

Lee también Clara Brugada premia torneo infantil Ollamaliztli; más de 7 mil niñas y niños de las 16 alcaldías participaron en la justa comunitaria

Afortunadamente, Protección Civil y Bomberos reportaron saldo blanco, sin lesionados.

Las autoridades y pilotos atribuyeron esos percances al ingreso del frente frío número 32 y su masa de aire ártico asociada, que generó rachas de viento intensas y cambios bruscos en la dirección del aire, condiciones que hacen imposible volar con seguridad en este tipo de aeronaves no motorizadas.

Los operadores de las compañías que ofrecen ese servicio confirmaron que por los protocolos de seguridad, no se autorizaron despegues este amanecer.

Lee también Vivir bajo el Tren Interurbano: Vecinos narran tres historias de incertidumbre y zozobra

En la mayoría de los casos, se ofrece reprogramación del vuelo para los próximos días o reembolso completo, depende de las políticas de cada empresa.

Expertos del sector recordaron que los vuelos en globo solo se realizan con condiciones óptimas de viento (generalmente menores a 10-15 km/h y sin cambios bruscos), visibilidad y estabilidad atmosférica.

Aunque febrero suele ser uno de los meses con mayor tasa de éxito (alrededor del 98% según datos de operadores), eventos como el actual frente frío pueden generar suspensiones.

Lee también Con una misa y ceremonia, personal de la SSC CDMX despide a inspector en jefe con 24 años de servicio; falleció por complicaciones de salud

Turistas nacionales y extranjeros que tenían reservado su vuelo para hoy fueron notificados desde temprana hora vía correo electrónico, mensaje o llamada telefónica.

Las pirámides de Teotihuacán continúan abiertas para visitas terrestres con normalidad.

Protección Civil del Estado de México recomendó a la población extremar precauciones ante la posible continuación de vientos fuertes durante las próximas horas y seguir las indicaciones de las empresas de globos para evitar riesgos innecesarios.

Las actividades se espera retomen gradualmente a partir de mañana o martes, siempre y cuando el pronóstico meteorológico mejore.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL