Nueva Corte declara bienes; hay terrenos baratos y una propiedad, con todo y concesión, omitida por "error"

Allan Saint-Maximin se marcha de México tras ataque racista contra sus hijos

Sergio Torres Félix, diputado de MC baleado en Culiacán, se encuentra estable, dice gobernador; “evoluciona de forma favorable”, afirma

Atacan a balazos al alcalde de Temoac, Morelos; lo reportan fuera de peligro

Embajada de Israel condena venta de mercancía con simbología nazi en concierto de Kanye West en México; "mensajes provocan daño real"

Ebrard dice que no ve en riesgo T-MEC; negocia colaboración en minerales como el litio, cobre y níquel

Personal de la realizó una misa y una ceremonia para despedir y agradecer los años de servicio del jefe Mauricio Iván Rosas Salgado, elemento que falleció por complicaciones de salud.

El inspector jefe fue homenajeado por mandos de la corporación, encabezados por el secretario, , en las instalaciones del Agrupamiento Guerreros, en la alcaldía Venustiano Carranza.

Durante su mensaje, Pablo Vázquez reconoció los 24 años de trabajo del oficial Rosas Salgado dentro de la SSC.

Durante su mensaje, Pablo Vázquez reconoció los 24 años de trabajo del oficial Rosas Salgado dentro de la SSC. (Foto: especial)
“En la historia de Mauricio Iván se materializó aquello que da sustento a nuestra existencia como Institución: el compromiso de servir con profesionalismo, con honradez e integridad a la sociedad", aseguró.

Durante la ceremonia se montó una guardia de honor, la banda de guerra entonó el toque de silencio, se ejecutó una salva de honor y desde un helicóptero del agrupamiento Cóndor se lanzaron pétalos de rosas a la salida del féretro.

