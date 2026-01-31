Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México realizó una misa y una ceremonia para despedir y agradecer los años de servicio del jefe Mauricio Iván Rosas Salgado, elemento que falleció por complicaciones de salud.

El inspector jefe fue homenajeado por mandos de la corporación, encabezados por el secretario, Pablo Vázquez Camacho, en las instalaciones del Agrupamiento Guerreros, en la alcaldía Venustiano Carranza.

Durante su mensaje, Pablo Vázquez reconoció los 24 años de trabajo del oficial Rosas Salgado dentro de la SSC.

Leer también: ¿Qué piden los trabajadores sindicalizados del Metro?; marcharán este miércoles 4 de febrero

Durante su mensaje, Pablo Vázquez reconoció los 24 años de trabajo del oficial Rosas Salgado dentro de la SSC. (Foto: especial)

“En la historia de Mauricio Iván se materializó aquello que da sustento a nuestra existencia como Institución: el compromiso de servir con profesionalismo, con honradez e integridad a la sociedad", aseguró.

Durante la ceremonia se montó una guardia de honor, la banda de guerra entonó el toque de silencio, se ejecutó una salva de honor y desde un helicóptero del agrupamiento Cóndor se lanzaron pétalos de rosas a la salida del féretro.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr