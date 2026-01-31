La madrugada de este sábado, Arturo "N" y Mario "N", los dos abogados que fueron capturados por la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) como parte de la investigación por la desaparición de tres personas que defendían a Lenin Canchola, salieron libres.

Luego de la continuación de la audiencia en los juzgados de la colonia Doctores, un juez determinó no vincularlos a proceso por el delito de desaparición cometida por particulares agravado, por lo que fueron puestos en libertad.

Sin embargo, Arturo y Mario salieron con reservas de ley ya que el Ministerio Público seguirá investigando y tiene la facultad de solicitar una nueva audiencia, confirmaron fuentes ministeriales.

La FGJ informó de la detención de los dos abogados el pasado 27 de enero, como parte de la investigación por la desaparición de tres defensores que salieron de una audiencia en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, el 28 de mayo de 2025.

Los tres juristas defendían a Lenin Canchola, líder del grupo criminal Los Malcriados 3AD, quien fue capturado el primero de julio de 2022 en Monterrey, Nuevo León, y que fue sentenciado a 50 años de prisión por el delito de secuestro agravado, en junio de 2025.

De acuerdo con la FGJ, al salir de la audiencia, los tres defensores desaparecidos fueron abordados por personas vinculadas a su cliente, quienes los trasladarían.

Uno de los abogados dijo a un familiar que en caso de que no tuviera comunicación en poco tiempo, avisara a las autoridades.

Tras lo anterior, se realizó el análisis de las grabaciones en las cámaras de videovigilancia y de datos de geolocalización, con lo que se supo la ruta de los tres abogados aquel 28 de mayo de 2025, y se identificó que Mario y Arturo realizaron desplazamientos coincidentes en tiempo y ruta con las víctimas, afirmó la FGJ.

Con lo anterior, un agente del Ministerio Público obtuvo las órdenes de aprehensión en contra de Arturo y Mario, los dos abogados que fueron liberados este sábado.

