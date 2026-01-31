Dos presuntos integrantes del grupo delictivo Los Yerena, Miguel Ángel, alias "Tamba", y Gabriel López, fueron detenidos por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), con apoyo de la Secretaría de Marina, en calles de la alcaldía Álvaro Obregón.

De acuerdo con información de la SSC, "Los Yerena" son una célula criminal, facción del grupo delictivo Los Malcriados 3AD, conformada principalmente por familiares, la cual está dedicada a la distribución de droga en la colonia Piloto Adolfo López Mateos.

La captura se logró cuando los efectivos de la SSC, con apoyo de elementos de la Marina, patrullaban en el cruce de las calles Puerto Mazatlán y Puerto Nautla, donde un ciudadano les refirió que metros adelante dos hombres manejaban lo que parecía ser droga, por lo que se movilizaron.

Lee también ¿Quiénes son los 11 detenidos en el Edomex?; operaban con alto nivel de violencia en Tultitlán y Coacalco

Los policías localizaron a los dos sospechosos, quienes, al ver a los uniformados, uno de ellos trató de escapar y el otro dejó caer un teléfono celular, sin embargo ambos fueron interceptados.

Luego de una revisión, les hallaron 30 dosis de cocaína en piedra, aseguró la SSC.

Por lo anterior "Tamba" y López fueron presentados ante un agente del Ministerio Público para que defina su situación jurídica.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl