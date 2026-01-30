Más Información
Caen 11 criminales de alto nivel en el Edomex; Lucio, "El Señor del sombrero" y Enrique "N" de la policía municipal de Tultitlán, entre ellos
Tultitlán, Mex.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que en un operativo conjunto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal y la policía estatal, detuvieron a 11 personas, entre ellos 2 policías municipales en activo de Tultitlán.
Entre los detenidos hay integrantes de 3 bandas delictivas autodenominadas como “Los Lobos”, “Los Monas” y “Portales”, de quienes las autoridades investigan su participación en al menos 16 homicidios y por la venta y distribución de droga.
De acuerdo con la Fiscalía mexiquense, los 10 hombres y una mujer operaban con alto nivel de violencia en los municipios mexiquenses de Tultitlán y Coacalco.
Los detenidos son: de la Banda de “Los Lobos”, Luis Antonio “N”, alias “El Lobito”, a quien tienen catalogado las autoridades como distribuidor; y también a David “N”, quien fungiría como “halcón”.
De la Banda “Los Monas”, detuvieron al presunto líder Lucio “N”, alias “El señor del sombrero”, quien también se desempeñaba como Jefe de Operaciones de Inteligencia de la policía municipal de Tultitlán; a Francisco Javier “N”, alias “el donas”, quien sería líder de choque.
De esa misma banda de “Los Monas”, arrestaron a Paco Uriel “N”, sicario; y Enrique “N”, sicario y policía municipal de Tultitlán; Fátima “N”, alias “ la Fanny”, distribuidora y casa de seguridad; además de dos presuntos “halcones” identificados como Iván “N”, alias “Meca” y Néstor “N”.
Y de la Banda de “Portales”, cayeron dos hombres considerados “halcones”, de nombres Gojan Josafat “N” y Einar Quitze “N”.
